Stéphane Décotterd relance son concours

Proposer votre recette à un chef deux-étoiles puis, si vous êtes sélectionné, aller la cuisiner en direct devant un jury prestigieux, cela vous tente? C’est le principe du concours «Une histoire de cuisine» que propose Stéphane Décotterd. Cela fait plusieurs années que le chef du Pont de Brent a lancé cette compétition réservée aux amateurs et il l’a encore améliorée depuis l’an dernier avec l’appui du Lab, à Corseaux. En jeu: un repas pour deux dans le restaurant, ainsi que de nombreux prix pour le vainqueur. Quant aux autres finalistes, ils gagneront chacun un cours de cuisine au Lab.

Pour y participer, c’est très simple. Il s’agit d’imaginer une recette sur le thème imposé, cette année un carré et une épaule d’agneau du pays. Le chef promeut en effet les produits locaux à sa carte qu’il sublime comme des ingrédients de luxe. Les candidats devront également puiser dans un large panier d’ingrédients, plus un ingrédient mystère qu’ils pourront amener eux-mêmes. Les recettes avec photo et liste d’ingrédients sont à envoyer d’ici au 23 mai à info@hc-lelab.ch.

Les huit amateurs sélectionnés pour la grande finale du samedi 27 juin (le confinement devrait être terminé...) auront trois heures pour préparer leur recette au Lab de Corseaux, avant de la voir dégustée par un jury de chefs suisses qui les auront suivis pendant la préparation.