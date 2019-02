Tel un phénix historique, la brasserie Le Cygne renaît de ses cendres

D’abord une date: 1902. Le Cygne ouvre ses portes avec vue sur la place Chauderon, en terre battue, qui accueillait la foire aux bestiaux. Quelque 117 ans plus tard, il reste beaucoup d’histoire dans ce lieu. Du bois, des peintures au plafond, de la brique au sol, des boiseries, des lampadaires en fer forgé. Ancien client et habitant du quartier, auvergnat d’origine et cuisinier diététique de formation, Philippe Brenger a repris l’adresse depuis trois mois.

Avec son chef, Julien Goy, il veut proposer une «cuisine honnête». Et elle l’est. Les producteurs sont locaux (boucherie Tâche-Monnard à Vevey, boulangerie du quartier, fromagerie Macheret à la rue Pré-du-Marché) et la carte vise les mets de brasserie qu’on a tendance à de moins en moins trouver dans les bistrots. Papet vaudois, atriaux, rognons, pièces de bœuf black angus rassies, cordons-bleus. Et des fondues aussi. Les vins sont essentiellement vaudois et on a craqué pour le haut de gamme et la finesse d’un Plant Robert de Lutry ( 79 fr. )

L’offre, notamment pour les entrées, mérite encore à être étoffée. Mais les escargots de Bourgogne dans un trop discret beurre persillé ( 12 fr. ) sont comme on les attend dans leur cassolette. La salade de légumes croquants ( 7 fr. ) dans son bocal est joliment présentée. On aurait aimé un peu plus de sauce sur ces moules bios ( 25 fr. ) marinières présentées à la belge dans leur fameuse marmmite noire. Accompagnées de leur petit panier de frites. Qui escortent aussi les ris de veau poêlés aux morilles ( 44 fr. ). Ils sont soyeux, généreux, tendres mais fermes dans un jus brun et dense.