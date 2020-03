«Tout part d’une relation de confiance nouée avec les artisans du pays»

La vie de Ramon Edgardo Romeo, gérant et propriétaire de l’épicerie fine italienne Dimora Romeo, recèle des histoires d’amour. D’abord celle du bon produit qui très vite a fait irruption dans sa vie. Né à Bologne dans une famille d’artistes, il est parti vivre dès 2ans à Mantoue, en Lombardie. Lorsqu’il commence à 15 ans le rugby pour canaliser son énergie, il fait ses premières grandes découvertes gustatives. «Après les matches, chacun proposait aux autres des fromages et jambons de sa région, à déguster ensemble, relate le jeune homme de 27 ans qui a installé sa nouvelle enseigne avenue d’Ouchy, à Lausanne, au pied d’un immeuble art déco. Plus encore que le jeu, ces moments de convivialité nous unissaient. Pour moi, Mantoue est une ville de culture, mais aussi et surtout de campagne et de partage.»

Sa mère, proche des milieux intellectuels de gauche et ayant côtoyé quelques noms célèbres comme les écrivains Umberto Eco et Gianni Celati, lui transmet le goût des bons produits et du travail dans le respect de l’être humain. «Au début, j’ai fait tout le contraire! Après des études en informatique, j’ai obtenu à 19ans un poste de gestion de grosses machines industrielles, prévues pour les boissons gazeuses. L’horreur. Impossible pour moi de produire 20000 bouteilles par heure et de polluer.»

Faire le plein de saveurs

Lors d’un voyage à Florence, il tombe sous le charme d’Eugénie, étudiante à EPFL. En 2017, il la suit par amour sur le sol helvétique. «Très vite, j’ai été triste de ne plus trouver les saveurs d’antan. Ici, l’offre de produits d’Italie découle principalement d’une grosse distribution. Rien à voir avec nos artisans et leurs méthodes traditionnelles pour sécher le jambon de Parme, par exemple. Dans ma région, à 4 heures du matin, les artisans ouvrent leurs fenêtres pour laisser entrer un vent humide qui pénètre dans les jambons. Cela fait toute la différence! Aujourd’hui, j’en propose un qui a vingt-six mois d’affinage. Cette technique permet de le garder tendre.»

Les sauces maison, à la pistache ou pesto.

L’homme parle à toute vitesse: sa compagne l’a convaincu d’aller chercher les goûts de son enfance dans toute l’Italie, une fois par mois, seul avec son camion. Il les propose d’abord au marché de Lausanne puis sur le site de l’EPFL. Les demandes affluent, l’ouverture Dimora Romeo devient inévitable. «C’est le résultat de tout ce que j’ai vu ou vécu, et de toute l’éducation que j’ai reçue.»

Ses fournisseurs? Toujours appelés par leur prénom: Leonardo pour les fromages, Jacopo pour la charcuterie et Giacomo pour la moutarde, des amis de longue date, en qui il a confiance. On le comprend, tout est excellent. L’espace frigo est une véritable mine d’or; il y a le pecorino sicilien au safran (45 fr. le kilo) au goût doucement piquant et le parmigiano reggiano du sud de la Lombardie (54 fr. le kilo), cinq ans d’affinage. «Le calcium s’est condensé, permettant de sentir davantage le sel et le fromage», détaille encore le passionné entre deux coupes. L’asiago (33 fr. le kilo), de l’est du lac de Garde, est quant à lui plus doux et légèrement acidulé. Enfin, au centre trône le non moins merveilleux asmonte veccio au lait de vache, avec son goût épicé. Dimora Romeo est un des rares à le proposer en Suisse.