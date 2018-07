Un accord pour sauver le Vacherin Mont-d’Or

Depuis le début du mois de juin dernier, le vacherin Mont-d’Or, célèbre fromage coulant, était concurrencé par ce fromage venu de Moudon, lui aussi entouré d’une boîte en bois ; « était » car, suite à une médiation entre les deux parties en conflit, un accord a été trouvé afin que, dès le 1er septembre 2018, une nouvelle boîte soit utilisée par les producteurs du « Petit Boisé ».

Les plaignants, donc la partie qui soutenait le Vacherin Mont-d’Or, mettait en avant le fait que la possible confusion liée aux similitudes de packaging entre les deux produits entrainerait des conséquences économiques défavorables pour les producteurs du Vacherin Mont-d’Or.

Afin d’apaiser les tensions entre les deux camps, Philippe Leuba, chef du Département de l’économie, de l’innovation et du sport, avait pris les devants en proposant une médiation ; procédure qui a été acceptée par l’interprofession du Vacherin Mont-d’Or et par le Grand Pré SA, société productrice du « Petit Boisé ».

La sortie positive de ce litige tombe à un moment crucial, la saison 2018 du Vacherin Mont-d’Or AOP commençant le 14 septembre 2018. Cela permettra de perpétuer l’image d’un secteur de production au sein duquel les producteurs sont unis, et ainsi de conserver un climat sain au cœur d’une production traditionnelle.

Le Vacherin Mont-d’Or est un produit qui possède une appellation d’origine protégée (AOP), critère qui permet de garantir l’origine du produit. Or, ces AOP se font de plus en plus rare, et c’est donc le devoir de l’Etat de valoriser de tels produits. Que les fondus de vacherin se rassurent donc, la désormais célèbre boite en épicéa a encore de belles années de dégustation devant elle. (24 heures)