Un «diner» new-yorkais à Pully

Proposer des plats aux consonances new-yorkaises, mais confectionnés exclusivement avec des produits locaux, c’est le défi que relèvent Séverine Cunningham-Roulier et son mari, Joseph, depuis début janvier dans leur diner de Pully. Elle est Pulliérane, il a grandi dans un village tout près de New York, et c’est l’amour qui les a conduits à ouvrir leur restaurant, parfaite fusion de leurs deux univers.

Situé à deux pas du Gymnase de Chamblandes, l’East Side Pully drague les étudiants avec des hot-dogs et des ailerons de poulet savoureux, mais aussi avec des bowls du marché, remplis d’ingrédients aussi sains que goûteux. Avec son décor frais et son ambiance décontractée, il plaît également aux familles et il faut d’ores et déjà réserver pour être sûr de pouvoir déguster des pancakes, du granola, des bagels ou encore des toasts tartinés de beurre de cacahuètes servis au brunch du week-end (avec ou sans carafe de Bellini ou de Mimosa (29 fr.) pour les amateurs de jus de fruits au Prosecco).

Le soir, le menu se fait invitation au partage. On peut aussi bien commander une sélection de spécialités à picorer (attention à ne pas s’emballer, les tables sont petites!) ou alors se la jouer plus traditionnel. Les Road 66 Chicks (ailerons de poulet, 12 fr. pour 5 pièces) sont délicieusement collants de sauce style coréenne et sont bien contrebalancés par les veggie dips (12 fr.) du marché.

Aussi bien le Smoked Beef (poitrine de bœuf fumée et cuite 12 heures, 30 fr.) que les Porc Ribs (travers de porc vaudois fumés et laqués à la bière du Dr Gab’s, 29 fr.) étaient joliment accompagnés de frites classiques ou de patate douce et de légumes, tous deux bien fondants grâce à la couche de gras encore présente sur la viande. Les gros mangeurs auront encore de la place pour se laisser tenter par la carte des desserts. Le cheesecake (servi avec une petite salade de fruits exotiques aromatisée à la cannelle, 10 fr.) est clairement la pièce reine de l’établissement, et le café gourmand (7 fr.) un bel assortiment de pâtisseries maison, comme le sont le pain et les viennoiseries. (24 heures)