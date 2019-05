Vevey célèbre la gastronomie sur le quai Perdonnet

Les masterclass

Vendredi 17 mai

18 h: Benoît Carcenat

19 h: l’Absinthe, Gerik Spiquel et Philippe Martin

Samedi 18 mai

11 h: Jacques Duttweiler, fromager-affineur à Thierrens – Louis-Philipe Bovard vigneron à Cully

12 h: Julien Ostertag

13 h: Anne-Sophie Taurines

14 h: Romain Paillereau

15 h: Christophe Loeffel

16 h: Dégustation de vins. Jocelyn Verny et Camille Gariglio

17 h: Franck Giovannini

18 h: Philippe Ligron

19 h: Florence Grock et Pascal Aupetit

Dimanche 19 mai

11 h: Marie Robert

12 h: Mathieu Bruno

13 h: le service, Louis Villeneuve, Esteban Valle, Vincent Mattera et Yoann Grégory

15 h: Lionel Rodriguez

16 h: David Tarnowski

17 h: Cécile Panchaud