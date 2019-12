Vitalie Taittinger, pétillante présidente

Elle débarque dans la pièce avec la même joyeuse énergie qu’un bouchon de champagne. Pas de tailleur strict, de courbettes ni de ronds de jambe: Vitalie Taittinger arrive cheveux lâchés sur son perfecto de cuir noir, la main fermement tendue, le sourire fonceur.

Le 1er janvier, elle succédera à son père Pierre-Emmanuel à la tête de l’entreprise qui a, entre 2005 et 2006, brièvement appartenu à un fonds d’investissement américain, avant d’être rachetée par les Taittinger. La future numéro un évoque avec passion ses souvenirs d’enfance et les projets qu’elle mène tambour battant.

Vitalie, à quand remontent vos premières bulles?

Les officieuses, quand j’avais 2 ou 3 ans! Pour les officielles j’ai dû attendre dix ans de plus. Toute petite je me souviens des dîners organisés à la maison. Après l’apéro, il restait toujours quelques gouttes dans les verres. J’y plantais d’abord mon nez pour humer ce mélange de rouge à lèvres et de vin réchauffé. Encore aujourd’hui, l’odeur du champagne chaud m’évoque des souvenirs d’une jolie lumière, de soirées festives où tout le monde était beau. Mais maintenant je préfère mon champagne bien frais et pétillant!

On peut choisir son plan de carrière quand on s’appelle Taittinger?

Bien évidemment! Je suis née à Reims, mais j’ai fait des études d’art à Lyon avant de déménager à Paris. Avec un ami, nous avons réalisé une monographie consacrée au peintre surréaliste Alfred Courmes, mon premier projet mené du début à la fin. J’aime travailler comme ça, tout gérer de A à Z. C’est donc comme ça que j’ai monté ma micro-entreprise avec des mandats dans l’univers du vin et de la gastronomie. Et en 2007, j’ai rejoint la maison Taittinger, mais d’abord comme consultante.

Quelle est la place des femmes chez vous?

On ne parlait même pas de ça à l’époque, mais il y a aujourd’hui un bon équilibre. La cave est plutôt le domaine des hommes, mais, aussi bien dans les vignes que dans les bureaux, c’est assez mélangé. Et à la direction, nous allons atteindre la mixité l’année prochaine, mais sans l’avoir volontairement programmée. Et ce qui est drôle, c’est que je ne suis même pas la première présidente de la maison. La femme de mon arrière-grand-père avait déjà ce titre, même si je pense que son rôle était moins exécutif.

Vous avez dû vous adapter à un cadre strict, non?

Oui, ça a été difficile de comprendre la complexité de la politique interne d’une entreprise. Surtout pour moi, qui suis très intuitive. J’ai dû apprendre à me retenir, me taire. Mais j’ai fait mes preuves en bossant énormément.

Quelle a été votre «campagne présidentielle»?

Un projet dans la continuité avec la confiance totale de papa et de mon frère Clovis. Quand on a repris Taittinger, on était une start-up avec une identité séculaire. Jour après jour, on continue à valoriser tout ce qu’on a toujours considéré comme acquis.