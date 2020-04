Vos dernières recettes de placard se font simplissimes

Isabelle Guillemin a une astuce pour utiliser le pain sec ou rassis. Elle préchauffe son four à 220 °C. Elle coupe en cubes 250 g de pain rassis, râpe grossièrement 200 g de fromage à pâte dure. Elle taille en lanières 600 g de poireaux qu’elle fait revenir 5 minutes dans un peu d’huile, salés et poivrés. Elle en met la moitié dans un plat à gratin beurré, y ajoute la moitié du fromage et la moitié du pain, avant de recommencer l’opération. Elle arrose d’1,5 dl de crème et d’1,5 dl de bouillon, parsème de 2-3 cuillères à soupe de noix, noisettes ou amandes moulues et met le gratin 20 minutes au milieu du four.

Fatima Bossy revient pour nous proposer la galette de pommes de terre de son petit frère, qui lui rappelle son enfance. Elle commence par écraser 5 pommes de terre farineuses cuites en robe des champs et pelées. Elle leur ajoute une boîte de thon en conserve, un œuf, du persil haché, de la coriandre hachée, un oignon haché, du sel et du poivre. Elle mélange bien le tout avant de former une galette, qu’elle passe dans une première assiette où elle a cassé un œuf, puis dans une deuxième assiette où elle a disposé de la farine avant de la glisser dans une poêle chaude et huilée. Elle fait cuire sa galette quelques minutes jusqu’à ce qu’elle soit bien dorée.