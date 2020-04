Vos recettes de placard aident à passer un confinement gourmand

Vous nous avez encore envoyé des recettes de placard, de ces recettes simples qu’on fait sans avoir à sortir faire des achats particuliers. Soyez-en remerciés. Et vous pouvez toujours en envoyer à david.moginier@24heures.ch. Si possible avec une photo.

Christine Bigler nous a envoyé cette recette de colombe de Pâques qu’on peut toujours faire. Elle prépare d’abord une prépâte en mélangeant 150 g de farine blanche, 125 ml d’eau et 15 g de levure. Elle la laisse reposer une heure. Puis elle place cette prépâte dans un bol, avec 350 g de farine blanche, 15 g de levure, 125 ml de lait, 75 g de sucre, 1 cc de sucre vanillé, 1 cs de fleur d’oranger. Elle mélange pour obtenir une pâte, puis ajoute 6 g de sel, et pétrit. Elle ajoute ensuite, petit à petit, 50 g de jaune d’œuf puis 75 g de beurre ramolli, tout en pétrissant une dizaine de minutes. Certains incorporent à ce moment des fruits confits, mais pas elle. Elle laisse ensuite doubler de volume sous un torchon à température ambiante. Elle forme ensuite sa colombe de Pâques sur une plaque à four recouverte d’un papier sulfurisé, et laisse encore lever une petite demi-heure. Elle mélange ensuite 30 g de blanc d’œuf, 20 g de sucre et 70 g d’amandes moulues pour en glacer la surface, avant de passer au four préchauffé à 160 °C de 35 à 40 minutes.

Alice Gory propose une «petite recette que l’on peut facilement adapter avec d’autres ingrédients et que mon fils de 3 ans a beaucoup appréciée». Elle prépare d’abord une bonne sauce tomate avec une boîte de tomates concassées, un peu d’oignon émincé et de l’ail (on peut y ajouter d’autres condiments). Puis elle fait cuire des petites pâtes, ici des crozets savoyards mais des petites cornettes iraient très bien. Puis elle fait cuire dans une casserole un brocoli 10-12 minutes. Elle réunit ensuite tous les ingrédients dans un plat à gratin, parsème de gruyère râpé (ou de parmesan), puis fait cuire au four (200 °C) 25 minutes environ.

Fatima Bossy prépare, elle, des petits pains qu’elle garnit ensuite pour en faire des sandwiches maison. Elle mélange 500 g de farine mélangée, un mélange de graines, un peu de sel, de la levure en cube, un demi-verre d’huile et 3 dl d’eau tiède. Elle pétrit bien la pâte et la laisse reposer une heure. Elle façonne ensuite des petits pains qu’elle met au four préchauffé à 230 °C pendant 25 minutes environ, en surveillant la cuisson.