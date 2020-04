Vos recettes de placard sont fantastiques pendant le confinement

Fabrizio Nicola propose la recette d’une amie pâtissière à Lutry, Michela Gotti. Pour une tarte à la marmelade de framboises et crème pâtissière. On prépare la pâte en mélangeant et sablant bien 300 g de farine, 130 g de sucre, 170g de beurre, 2 œufs entiers et un jaune d’œuf, extrait de vanille et citron râpé. Pour la crème pâtissière, on fait bouillir 350 g de lait, puis on le verse sur un mélange de 3 jaunes d’œufs, 110 g de sucre vanillé, 40 g de maïzena et un peu de zeste de citron râpé. Puis on la fait cuire 2-3 minutes. Ensuite, on abaisse la pâte, on enfonce un plat à tarte de la moitié, on tartine de marmelade, on ajoute la crème pâtissière froide et on recouvre du reste de pâte. Au four, 160 °C, 30 à 40 minutes.

Michel Divorne livre ces originaux radis blancs en lasagnes. Coupez deux radis blancs en lamelles après avoir aplani un côté. Faites-les cuire 20 minutes à l’eau salée. Faites rôtir 600 g de bœuf haché, salez, poivrez puis incorporez 1 cube de bouillon, 3 cs de farine, 1 kg de Pelati, 2 cs de concentré de tomate, mélangez et laissez mijoter 15 minutes. Dans un plat à gratin, montez en couches alternées les radis et la préparation de bœuf, saupoudrez de gruyère râpé et passez au four 20 minutes, puis au gril jusqu’à ce que le plat soit bien doré.

Irène Abondio partage son gratin de côtes de bettes. Faites blanchir les côtes blanches coupées en dés. De même, à part, la verdure en lanières. Mettez dans un plat à gratin une couche de blanches, et par-dessus une couche de vertes, salez et poivrez un peu, parsemez du parmesan râpé. Dans une poêle, faites revenir dans du beurre et/ou de l’huile d’olive des oignons finement hachés, des tomates coupées en petits morceaux et un peu de concentré de tomate (ou bien mettez de la sauce à tomate, ou une boîte de conserve de tomates pelées) et selon goût de l’ail et du piment. Parsemez d’origan, de poivre et sel. Versez sur les côtes de bettes. Parsemez de panure et de parmesan râpé, éventuellement de flocons de beurre ou d’un peu d’huile d’olive. Enfournez et faites cuire 30 à 40 minutes à 200 °C, jusqu’à avoir une croûte dorée sur le dessus. Servez avec de la polenta, du riz, du millet, du quinoa, selon votre goût.

Adriana Bouchat a adapté une recette sicilienne, la pasta n’casciatase, avec les moyens du bord. Elle a fait cuire 500 g de pâtes sèches al dente. Elle a coupé deux œufs durs en petits morceaux. Elle a cuit des carottes et petits pois surgelés séparément dans une poêle avec un peu d’huile d’olive. Elle a découpé 100 g d’emmental en petits dés. Elle a placé tous ces ingrédients dans un plat à gratin avec une sauce tomate (en l’occurrence industrielle) avant de recouvrir de fromage râpé. Et le tout a gratiné 20 minutes dans le four préchauffé à 180 °C.