À la maison, l’odeur de confiture séduit. A Gland aussi

Gland ne manque pas de pot

Installé devant la gare de Gland par les autorités qui ont voulu créer un centre à leur ville coupée par le train, le marché du mercredi après-midi accueille autant d’artisans que de foodtrucks pour une ambiance très sympathique. Pour la deuxième année, la Municipalité a organisé son concours de confitures amateurs, rappelant ainsi une tradition lancée par la Société de développement, les tartines à la confiture offertes le 1er Août. Un prix du public et un jury plus spécialisé ont ainsi dégusté 31 confitures amenées par des cuisiniers amateurs, enfin surtout des cuisinières… tandis qu’un stand permettait aux enfants de fabriquer leur propre pot aux abricots.

Le premier débat a animé le jury sur ce qu’est réellement une confiture: une des concurrentes avait présenté une recette de 90% de framboises, de sirop d’agave et de graines de chia sans cuisson. Le goût était bon mais ce n’était pas une confiture, avons-nous tranché alors que la cuisinière retirait d’elle-même son pot pendant ce temps.

Les confitures étaient notées sur quatre points: mise en valeur des produits locaux ou suisses, aspect et couleur, texture et consistance, et goût, ce dernier point avec un indice quadruple. Comme le résumait la municipale Jeannette Weber, «il y en avait des trop peu cuites qui coulent et d’autres trop cuites un peu caramélisées». La gagnante du prix du public de l’an dernier, Pia Boavista, a regretté qu’il y ait souvent trop de sucre.

Aux remarques sur la consistance, entre sirop, compote et pâte de fruit, ont succédé les questions sur la présence ou non du goût. «J’aime bien retrouver le goût du fruit de base», s’amuse Martine Bussy, présidente de la Société de développement. «Pour qu’il y ait le goût des fruits, il faut que la matière première soit bonne et en bon état», affirme la présidente vaudoise de Slow Food, Brigitte Streiff.

Des recettes les plus classiques sublimaient en effet le fruit, agrémentées de plus ou moins de sucre blanc ou gélifiant. Celles plus complexes montraient les limites de l’exercice. 2% de vanille et 1% de basilic tuent le goût délicat de la mirabelle de Perroy. Mais ces quelques soupçons de cannelle s’accordent bien avec des poires William. Et le miracle s’opère sur du romarin justement dosé sur un mélange de pêches de vigne et sanguines. Au final, le public a désigné cette «simple» confiture de pêches violettes bios d’Allaman (40% de sucre) de Nora Girardet. Et le jury a finalement penché pour ces framboises sauvages des forêts du Jura cueillies par Anne-Thérèse Majkowiez, justement cuites avec 40% de sucre. Oui, elle avait déjà gagné l’an dernier.