À la maison, on peut aussi faire du bon pain

Depuis le début du confinement, les apprentis boulangers n’ont jamais été aussi nombreux à tester de nouvelles recettes, à suivre des tutos pour réaliser des pains sans pétrissage, sans robot ou en cocotte, et à inonder les réseaux sociaux de leurs créations. Et il faut être inventif, ces jours-ci, avec le manque de levure ou de farine dans les grandes surfaces ou les stocks de machines à pain vidés dans les magasins en ligne. Reste la manière traditionnelle à expérimenter pour les novices qui souhaitent se lancer ou occuper leurs enfants. Deux artisans boulangers, Romain Grujard, spécialiste des méthodes à l’ancienne au Four à pain du Gallien, à Carrouge, et Christophe Ackermann, lauréat du Pain d’or aux Tuileries-de-Grandson, donnent quelques conseils faciles à appliquer.

Contrairement à une recette de pâtisserie qu’il vaut mieux suivre à la lettre pour s’assurer du résultat, faire du pain reste un art et une approche empirique. «C’est vivant, note Christophe Ackermann, et cela demande plusieurs tentatives avant de trouver ce qui marche pour soi.» Toutefois, une constante demeure, les ingrédients de base: farine, eau, sel et levure (sèche ou fraîche) ou levain. Côté farine, les experts conseillent de mélanger les variétés avec une majorité de blanche ou bise (entre 80 et 90%) et une complète, épeautre ou froment (entre 10 et 20%). Pour les débutants, Romain Grujard déconseille le sarrasin. «Comme il ne contient pas de gluten, il est plus difficile à travailler.» Privilégier les farines panifiables à celles classiques, «car la teneur en gluten de ces dernières est trop faible», avertit Christophe Ackermann, qui encourage également à acheter des déclinaisons artisanales dans des moulins, quand c’est possible.

«C’est l’erreur numéro un du débutant»

Avant de préparer sa pâte, ne pas oublier de délayer la levure dans de l’eau à température ambiante. «Si elle est trop chaude, elle risque de tuer la levure», ajoute-t-il. Pour les proportions, les boulangers comptent entre 600 et 700g d’eau pour 1kg de farine. Là encore, à adapter selon le type de pâte souhaité. Et côté sel, pas plus de 20g (pour 1kg de farine). Les recommandations actuelles encouragent à le limiter au maximum.

Que faire pour obtenir une belle pâte homogène? Qu’elle soit réalisée à l’aide d’un robot ou à la main, elle doit être suffisamment pétrie. «C’est l’erreur numéro un du débutant», avertit Christophe Ackermann. Il la travaille en faisant des plis qu’il rabat les uns sur les autres et répète le geste «jusqu’à ce que je puisse l’allonger suffisamment pour que je sois capable de lire le journal à travers!» Romain Grujard, lui, la tape sur la table, fait des entailles au couteau dedans, «qui remplacent l’action du pétrin», et répète l’opération jusqu’à obtenir un résultat homogène. C’est à ce moment-là que Christophe Ackermann ajoute ses fruits à coques, graines et autres abricots séchés (10% du poids de la farine). «Si on les intègre trop tôt, ils vont casser le réseau de protéines qui retient le gaz du pain.»

La pâte doit toujours lever dans un endroit sans courant d’air, au fond d’un bol recouvert d’un film plastique ou linge humide afin d’éviter qu’elle ne croûte. Le temps des deux pousses (avant et après le façonnage) varie selon les boulangers et dépend aussi de la vitesse à laquelle la fermentation démarre. Pour ceux qui souhaitent cuire leur pain pour le petit-déjeuner, Romain Grujard suggère de préparer la pâte la veille et, après une heure de pousse, la mettre au frigo toute la nuit dans son bol recouvert d’un linge humide, avant de la façonner au petit matin. Côté cuisson, une école privilégie un four très chaud (240-250°C), l’autre plus tempéré (170-180C°). Mais toujours avec un peu d’eau à l’intérieur pour amener de l’humidité. Dernier conseil: interdire à junior d’ouvrir et fermer le four, au risque d’avoir une croûte toute molle et aussi… une petite main brûlée.