Carlo Crisci parfume ses superbes plats de plantes sauvages

Carlo Crisci a changé la formule magique de son Cerf, à Cossonay, élaborée pendant trente-cinq ans. Avec la Fleur de Sel lancée en janvier, il met en place l’équipe qui reprendra un jour le restaurant. Mais la patte du maître de la cuisine moderne et inventive demeure, comme pour ce ciselé de féra à l’égopode. L’égopode, c’est «l’herbe aux goûteux» qui prolifère parfois dans nos jardins, avec ses longs rhizomes au goût de céleri, voire de carotte. On la reconnaît, dit l’ethnobotaniste François Couplan, à «ses feuilles divisées en trois puis à nouveau en trois», comme on peut le voir sur l’image ci-contre.

Ingrédients pour quatre personnes: 400 g de filet de féra, des œufs de féra, 30 g de sel gris, 8 pois mange-tout, huile d’olive, 2 feuilles de persil plat, 40 pousses d’égopode, ½ cc de citron confit ciselé, quelques gouttes d’huile de carotte sauvage (facultatif), 0,5 dl de vin blanc, 1 dl de fond de poisson, 1 pincée de mignonnettes de poivre, ½ échalote, 20 g de caviar de féra, quelques gouttes d’huile d’amande (facultatif), fleur de sel, poivre noir.

Préparation