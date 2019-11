Le concept 100% local de l’Auberge du Mont by Steph réjouit les papilles

Stéphane Goubin a testé sa première carte de l’Auberge du Mont-sur-Lausanne pendant la Fête des Vignerons à travers son service traiteur 3T by Steph. «Un vrai carton», se réjouit cet entrepreneur et chef passé par les cuisines du Kai Zen, à Lausanne, ou encore du Chlösterli, à Gstaad.

Depuis mi-septembre, il applique son concept baptisé by Steph à l’Auberge du Mont-sur-Lausanne. À savoir des produits dont l’origine ne dépasse pas 30 kilomètres de distance de l’établissement et une carte qui change chaque mois. Tout cela dans un cadre épuré et moderne, comme ces tables en bois habillées de blanc que le patron a lui-même imaginées, de même que chaque détail de la décoration des lieux.

En entrée le taboulé de quinoa aux écrevisses (du lac, bien sûr) ( 17 fr. ) est très joliment présenté. L’association est originale et raffinée. Dommage que la présence du poivron domine un peu trop la délicatesse des crustacés.

L’œuf du mois à 63 °C sur son lit d’épeautre vaudois et cèpes de nos montagnes ( 14 fr. ) est très bien réalisé. Il aurait été parfait avec une touche de croquant en plus.

À l’heure de la chasse, nous sommes ravis de pouvoir déguster un filet de cerf ( 49 fr. ) suisse, de plus en plus rare à trouver. La viande est très tendre et les accompagnements variés, avec notamment cette courge travaillée de trois façons, en purée, au four et en chips. La tradition n’est pas oubliée avec des spätzli fondants et une poire pochée.

Autre belle surprise, la côte de cochon laineux «du copain Greg de Puidoux», plat signature, servi directement sur une planche en bois. Le raffinement se trouve dans sa préparation, parfaitement cuite, comme la sélection de légumes. Avec un supplément de sauce, elle se déguste sans faim, malgré sa taille.

Nous suivons les conseils avisés du serveur, qui propose un vin rouge se mariant avec les deux plats principaux. Il choisit juste avec ce pinot noir neuchâtelois du domaine de Montmollin ( 56 fr. ). La carte des vins est elle aussi entièrement suisse, avec une large sélection de crus vaudois.