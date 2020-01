Une Coupe du monde de vin cuit

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année sera extrêmement sportive. Non seulement le canton de Vaud accueillera les JOJ, mais il en fera de même avec les Mondiaux de hockey et de pétanque. Mais ce n’est pas tout! Un autre événement essentiel et incontournable fera saliver les amateurs de sensations fortes. Si, si. Il s’agit de la Coupe du monde de raisinée. En octobre prochain, Poliez-le-Grand, dans le Gros-de-Vaud, organisera avec le plus grand soin cet événement aussi culinaire que sportif. Sportif, à tout point de vue, d’ailleurs.

Tout d’abord par son aspect compétitif. Entre 30 et 50 candidats se disputeront le précieux trophée mondial. Vous doutez de la portée internationale de cette épreuve? Il semblerait pourtant que de telles recettes se préparent aussi en France, en Belgique et en Turquie.

Utiliser un matériel adéquat est aussi essentiel. En l’occurrence un chaudron de cuivre d’une capacité de 100 à 1800 litres. Il faut surtout faire preuve d’endurance puisqu’il est nécessaire de surveiller et de remuer le vin cuit pendant 24 heures. Un effort qui demande assurément concentration et gros biscotos.

Ensuite, comme au patinage artistique, des juges attribuent des notes et déterminent qui sera champion du monde. Le jury sera composé du chef Carlo Crisci, de Josef Zisyadis ou encore d’Annick Jeanmairet.



Membre et président du futur jury, Josef Zisyadis et Carlo Crisci entourent les organisateurs de la future 1re Coupe du monde de la raisinée, Christian Ménétrey et Alain Ménétrey. Image: SYLVAIN MULLER

Autre point de comparaison: un panneau disposé au cœur du village rappelle au passant le nombre de jours restants jusqu’à la fête du vin cuit. Un décompte qui ressemble de près à celui que l’on peut apercevoir à Ouchy, en prévision des Jeux olympiques.

Mais la comparaison s’arrête là. Au niveau olfactif, cette Coupe du monde n’aura rien à voir avec les effluves des vestiaires de hockey ou de foot. Le fumet des fruits (il faut 100 litres de jus de pommes pour recueillir 10litres de raisinée) qui chauffent lentement envahira les narines des adeptes de ce sirop épais brun foncé, dont les origines datent du 17e siècle. À cette époque, le sucre était une denrée rare et chère. Pour adoucir les mets, les moins fortunés utilisaient alors cette méthode.

Pour couronner la fête, les organisateurs ont prévu l’élection de Miss Raisinée! La lauréate aura l’honneur de conduire gratuitement une voiture pendant six mois. Mais pas n’importe laquelle, puisqu’il s’agit d’un véhicule décoré aux couleurs de la raisinée. Avec l’illusion que le vin cuit coule le long des ailes.