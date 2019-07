Des noisettes en quinconce

Dans le vallon de Saint-Imier, on a davantage la tête dans les rouages (horlogers) que dans les douceurs. Pourtant, un des villages de son bucolique paysage est devenu une des capitales suisses du chocolat: c’est ici que se fabrique le Ragusa depuis septante-sept ans, dans la manufacture de Camille Bloch.

Un espace didactique moderne et amusant

Pour partager son histoire, la maison a ouvert un espace didactique moderne et amusant. «Nous voulions proposer une expérience différente que celle d’autres musées du chocolat en Suisse», explique Laetitia Berchier, sa responsable marketing. Entendez la Maison Cailler de Broc et ses 400'000 visiteurs annuels. Dans le Jura bernois, la saga familiale est clairement mise en avant, même si ateliers ou espace personnalisation des barres restent au menu de la visite. La directrice, Joëlle Vuillème, veut en faire une des dix destinations phares de Suisse romande.

Ça démarre bien puisque le parcours a déjà attiré 100'000 personnes en 2018. «Ragusa bénéficie d’une notoriété remarquable dans notre pays, poursuit Laetitia Berchier, elle est dans le top 20 des marques naturellement citées par les Suisses.» Expérience faite, personne ne range véritablement les noisettes en quinconce dans la fabrique, mais elles restent au cœur de toutes les déclinaisons de la recette imaginée en 1942 par Camille Bloch.

Le Bernois avait commencé sa carrière comme apprenti de commerce chez Tobler, puis vendeur pour Suchard avant de lancer sa propre entreprise dans la capitale fédérale en 1929. À l’époque où le chocolat était encore un luxe, il veut le rendre accessible à tout un chacun. Alors, quand son loyer augmente trop, il décide de déménager à Courtelary en 1935 dans une usine proche du chemin de fer et de la rivière qui refroidira ses machines.

Économie de guerre

Le Ragusa naît en pleine guerre quand le cacao vient à manquer. L’entrepreneur imagine alors cette barre de 50 g (la moitié d’un ticket de rationnement) avec son cœur praliné à base de noisettes en poudre, ses noisettes entières, le tout finement recouvert de chocolat. Un succès que Camille, puis son fils Rolf et aujourd’hui son petit-fils Daniel vont décliner au fil des générations, lançant la version noire, puis la blonde, dans différents formats, mais sans presque changer le mythique emballage. Le nom, que le fondateur voulait facile à prononcer dans toutes les langues, vient de l’ancienne dénomination de Dubrovnik, où il était allé en cure thermale. Le logo, lui, a été imaginé par un graphiste bernois qui a transformé les initiales CB en une bouche gourmande.

Praliné en branches

Dans les années 50, Camille veut concurrencer les branches Cailler et transforme le Torino, lui aussi au cœur praliné. Là aussi, le succès fera décliner la marque en trois couleurs de chocolat, et en différentes formes, dont la dernière, La Piazza, a remporté le Prix suisse de l’emballage. Mais tout n’a pas réussi, comme les plaques Cristal, Cric-Crac ou autres. Par contre, les chocolats au kirsch et à la liqueur sont toujours là, avec un procédé qui évite de devoir faire une croûte de sucre autour de l’alcool. Les mousses légères enrobées de chocolat nées en 2005 ont rencontré leur public, comme une gamme de tablettes kasher pour la communauté israélite dont les Bloch font partie.

3700 tonnes annuelles

Pour fabriquer les 3700 tonnes de chocolat annuelles, la maison importe des fèves de chocolat équitable et durable du Ghana (55%) et du Pérou, qui sont torréfiées à Courtelary. Les noisettes, elles aussi grillées sur place, viennent de Turquie ou de Géorgie, où le groupe est en train de planter ses propres vergers. Les amandes arrivent de Californie. Mais le lait (en poudre) et le sucre sont 100% suisses. Et c’est dans notre pays aussi que se déroule la majorité des ventes (80%), le reste partant en Scandinavie, en Allemagne ou en France. (24 heures)