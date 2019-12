Ses dindes s’égosillent entre lac et montagnes

Une petite quarantaine de dindes, blanches comme la neige, prennent l’air dans l’herbe de leur enclos grillagé de Reverolle. Le bec tourné tantôt vers le massif du Jura, tantôt en direction du Léman, elles gloussent vigoureusement malgré le froid de ce mois de décembre. «La dinde ne fait encore pas trop de bruit, c’est vraiment les pintades qui sont casse-pieds. Elles n’arrêtent pas de toute la journée», sourit l’éleveur, Jean-Luc Decollogny, en se retournant vers le raffut produit par ses volailles au plumage foncé, pointillé de blanc.

L’agriculteur produit des dindes toute l’année, mais c’est au cœur de l’été que commence réellement l’élevage de la star de Noël. Durant le mois d’août, il reçoit les premières bêtes déjà âgées de 6 semaines. Les œufs sont la plupart du temps importés de l’étranger par une ou deux entreprises spécialisées. Après leur éclosion, ils passent par une surveillance vétérinaire officielle. Ce processus d’isolement dure de cinq à six semaines et permet de contrôler le statut sanitaire des dindes. Une vérification faite par le vétérinaire du canton de l’entreprise importatrice. Après ce laps de temps, les volailles arrivent dans l’exploitation de Jean-Luc Decollogny et vont grossir jusqu’à Thanksgiving ou Noël. «Les premières bêtes que j’ai reçues pèsent aujourd’hui dans les 13 ou 14 kilos, alors que les dernières arrivées ne font que 3 kilos. Je parle ici en poids mort, cela veut dire que c’est le poids de l’animal vidé, plumé et sans la tête. Il faut rajouter environ 40% pour connaître son poids vif», explique l’éleveur qui pèse ses bêtes à l’œil.

Son cheptel avicole a englouti depuis cet été pas loin de 8 tonnes de grains, une nourriture composée principalement de blé, de maïs et de pois protéagineux. «Je travaille uniquement avec des céréales de la région. La nourriture vient du Moulin de la Vaux à Aubonne. Il n’y a aucun antibiotique dans leur alimentation.» Il faut dire qu’avant les Fêtes, l’exploitation du district de Morges gonfle fortement. «Il y a à peu près 450 dindes, une septantaine de pintades et une cinquantaine de poulets. Aujourd’hui, c’est ma capacité maximale, je ne souhaite pas en élever plus.»

Les dindes sont très sujettes aux conditions météorologiques. Si le temps est froid, elles grossissent beaucoup moins vite, parce qu’elles utilisent une partie de leur alimentation pour maintenir leur température corporelle. Cette lenteur n’est pas un problème, c’est même un choix pour Jean-Luc Decollogny. Il a décidé de ralentir son élevage par rapport à ce qu’on peut trouver ailleurs dans le commerce. «Nous travaillons uniquement avec la lumière du jour et nous faisons en sorte que les mangeoires soient vides vers 15h. Si les bêtes ont de la lumière artificielle et de la nourriture en permanence, elles ne vont jamais sortir du poulailler et ne feront que manger», explique-t-il. Cette technique lui permet d’obtenir des dindes plus fermes qui rendent moins d’eau à la cuisson.

«J’ai choisi d’élever des dindes, car elles sont demandées surtout en fin d’année et que cela correspond à une période plus creuse sur mon exploitation. C’est aussi un revenu accessoire intéressant», raconte ce Rebedolis de 43 ans qui a ouvert son parc avicole, Le Promeneur, en 2001. Le reste de l’année, Jean-Luc Decollogny vend des volailles vivantes à des privés et à d’autres exploitants. Il cultive de la vigne, du blé, du maïs et des betteraves et possède aussi son propre self-service ouvert 24 h sur 24 et 7 jours sur 7.

Une clientèle fidèle

Ses dindes sont vendues à quelques restaurants, une poignée de boucheries lausannoises, deux marchés paysans et sur un site en ligne. Le reste des bêtes est acheté par des privés à 19 francs le kilo. «J’ai des clients fidèles qui viennent prendre une dinde chaque année et d’autres qui le font une année sur deux ou sur trois.» Sa volaille locale a donc toujours plus de succès, et cela depuis l’épidémie de grippe aviaire qui a frappé l’Europe à l’automne 2005. «Les premières semaines, les gens ne mangeaient plus de volaille, et au bout de quelque temps, comme c’est une viande pas trop chère, les consommateurs se sont tournés vers les éleveurs près de chez eux et les ventes ont explosé.»

La dinde semble donc avoir encore un bel avenir devant-elle. Sera-t-elle sur la table de Jean-Luc Decollogny pour les Fêtes? «Ah non, je les élève, je ne les mange pas, rigole-t-il. Je préfère manger un bon morceau de bœuf à Noël.»

Cuisinez la dinde de Noël comme vous en rêvez!