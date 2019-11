Girardet livre ses recettes pour la bonne cause

Recette

Filet de saint-pierre aux moules de bouchot à l’huile primeur pimentée







Ingrédients pour quatre



2 filets sans peau d’un gros saint-pierre de 1,5kg, beurre. Coquillages: 300g de moules, 1 échalote ciselée, 5cl de vin blanc, queues de persil, thym. Garniture: 4 petits oignons nouveaux, 2 tomates, 1 petite courgette jaune, 1 petite courgette verte. Sauce: 1,5dl de crème, 1 citron vert. Finition huile pimentée, pluches de persil plat. Sel, poivre, tabasco, huile d’olive.



Préparation



Séparez en deux chaque filet de saint-pierre dans la longueur pour obtenir quatre beaux filets allongés.



Coquillage



Faites suer l’échalote dans l’huile d’olive, versez le vin blanc et montez à ébullition. Ajoutez le thym, les queues de persil et les moules. Poivrez, couvrez et faites cuire à feu vif environ deux minutes en remuant deux ou trois fois. Dès qu’elles sont ouvertes, égouttez les moules avec une écumoire et filtrez le jus au travers d’un chinois étamine. Réservez pour la sauce.



Garniture



Coupez les oignons en rouelles de 3mm. Mondez les tomates, coupez-les en quatre et retirez le cœur. Détaillez dans les lamelles des pastilles avec un emporte-pièce d 1cm. Prélevez la peau des courgettes sur une épaisseur de 7mm environ. À l’aide d’un emporte-pièce de votre choix, détaillez ces lamelles.



Sauce



Faites réduire légèrement le jus de moule, ajoutez la crème et un peu de zeste de citron vert râpé. Faites bouillir quelques instants, ajoutez quelques gouttes de tabasco, rectifiez l’assaisonnement.



Cuisson



Assaisonnez les filets de saint-pierre et faites-les cuire à la poêle avec un peu d’huile d’olive. Ajoutez le beurre à mi-cuisson et arrosez continuellement les filets jusqu’à ce que la température à cœur atteigne 44 °C.



Finition



Faites chauffer doucement dans l’huile d’olive les rouelles d’oignon et les pastilles de courgette et de tomate. Arrosez les filets de saint-pierre avec l’huile pimentée. Réchauffez les moules avec un peu de sauce.



Dressage



Déposez au centre de l’assiette un filet, rangez dessus les moules et répartissez la garniture tout autour. Décorez avec les pluches et servez la sauce bouillante à part.