Merci d’avoir partagé avec nous vos recettes de placard

Mary-Claire Deladoey Joye partage cette soupe de chalet. Faites revenir dans un corps gras un quart de poireau et une carotte coupés fin. Ajoutez 3-4 pommes de terre pelées et coupées en petits dés. Ajoutez ensuite le liquide (2/3 eau et 1/3 lait), salez, ajoutez un peu de bouillon, puis laissez cuire une quarantaine de minutes.

À la fin, ajoutez deux bonnes poignées de cornettes et remettez du liquide s’il le faut pour que tout soit recouvert, et laissez cuire jusqu’à ce que les pâtes soient al dente.

Juste avant de servir, ajoutez une poignée d’orties fraîches cueillie au jardin ou d’épinards, un peu de crème et garnissez les assiettes de gruyère râpé.

Fabienne Seppey recommande des pâtes au thon, crème à l’ail et au citron, «délicieuses et très vite faites». Faites cuire classiquement 400g de spaghetti (pour quatre). Pendant ce temps, faites revenir dans une poêle 200-300g de thon en boîte dans le jus d’un citron, jusqu’à ce que ce dernier ait l’air absorbé. Ajoutez alors une gousse d’ail pelée, dégermée et hachée finement et un peu d’origan. Salez et poivrez selon votre goût, puis ajoutez encore un peu de crème. Laissez mijoter un instant puis servez sur vos pâtes égouttées.

Giampiero Trezzini a créé un blog de cuisine pour ses enfants (cuisinepublique.net). Il nous propose d’en tirer une recette, comme cette classique tarte à la raisinée. Foncez une plaque à gâteau de pâte brisée (maison ou du commerce) et piquez-la. Couvrez-la de haricots secs ou autre et faites-la cuire 20 minutes dans un four préchauffé à 180°C. Ôtez les haricots secs et remettez encore 15 minutes. Pendant ce temps, mélangez dans un pot 2 dl de crème, 1,5 dl de raisinée, 1 cs de farine, 0-2 cs de sucre selon votre goût, 2 œufs entiers. Ressortez votre tarte du four, baissez la température à 120°C et versez dans le fond de tarte votre préparation à la raisinée. Laissez prendre 30 à 40 minutes.