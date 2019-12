À Montagny, le Vertige se ressent aussi en bouche

Certains avaient éprouvé la peur du vide il y a deux ans quand Cédric Gigon quittait le restaurant O’Vertige pour retrouver son Jura natal. C’est qu’en créant de toute pièce cette jolie adresse au cœur du village de Montagny, le chef étoilé avait vu juste. Mais en partant, le cuisinier a eu le bon goût d’adouber le cuisinier désigné pour reprendre ses fourneaux. De fait, l’élève – Romain Lécuyer – n’a pas grand-chose à envier au maître. Les habitués ne diront pas le contraire.

En salle, le mobilier est simple et le choix des couleurs, notamment des boiseries, procure une agréable sensation de bien-être. Impression confirmée par la déco qui, à l’exception d’appliques artistiques, est à l’opposé de l’extravagance. Ce tableau, accroché au fond de la salle à manger sur lequel un dessin stylisé, à la craie, rappelle que dans le cochon tout est bon, voire très bon, en est peut-être l’exemple le plus flagrant.

Une présentation léchée

On pourrait être chez soi, mais on est bien de sortie. L’arrivée des plats, finement dressés, sur la table ôtera le dernier doute éventuel à ce propos. La présentation est soignée. Léchée même. Au bonheur des yeux succède la joie des papilles. Le restaurant O’Vertige prouve une fois encore que manger est une affaire de sens, au pluriel. Du coup, on hésite un peu avant de défaire d’un coup de fourchette le joli tableau composé sur l’assiette. Mais on n’oublie vite, une fois le mets porté en bouche.

En cette fin d’automne, on s’est laissé tenter par le sashimi de truite du pays (le chef aime magnifier les produits locaux en leur donnant des saveurs exportées), vinaigre fumé au bois de cerisier sakura, mayonnaise au wasabi et jeunes pousses (22 fr.) et par le duo de caille et foie gras rôti, risotto de courge aux épices et jus corsé à l’arabica (24 fr.).

Brochet du lac de Neuchâtel

Une double réussite terre-eau qu’on réitère avec le plat de résistance. Ce sera donc médaillon de brochet du lac (de Neuchâtel, il va de soi) sauce Nantua et oignons nouveaux confits (42 fr.) et tournedos de bœuf fumé (et fumant au moment de l’ouverture de la cloche) au foin bio et jus corsé, poires confites au poivre et fleur sel de Charente (46 fr.).

Et pour terminer, continuons sur le chemin de la diversité avec une très belle sélection de pâtes dures et molles affinées à Pomy (15 fr.) et une déclinaison de desserts bien servis par la saison et l’inspiration du chef (14 fr.).

Une inspiration transmise au personnel de salle, de très bon conseil pour proposer des crus aux convives hésitants face à une carte régionale riche, agrémentée de quelques bouteilles vaudoises, romandes, françaises et italiennes.