Plein de crus vaudois nominés au Grand Prix

On se presse au Grand Prix du vin suisse puisque 3254 échantillons ont été envoyés par les producteurs. Au final, 373 médailles d’or et 581 d’argent ont été attribuées. Avec 97 récompenses dorées et 173 argentées pour ses 778 candidats, le canton de Vaud fait mieux que la moyenne (35%).

Le classement final de chaque catégorie sera dévoilé le 24 octobre à Berne. Parmi les 80 finalistes, 19 vins vaudois dont un beau tir groupé dans le chasselas: Jean-Luc Blondel, à Cully, la Cave de la Côte deux fois, le Domaine des Combes, à Begnins, et L’Ovaille Deladoey à Yvorne. Dans les rosés, seul Philippe Bovet, à Givrins, défend les couleurs du canton. Comme la Cave Barraud, à Tartegnin, en pinot noir. On retrouve le Domaine des Combes en gamay, avec Hammel et son Clos de la George. Bolle est seul en merlot. On retrouve la maison morgienne en gamaret, avec aussi la Cave de Bonvillars et les Artisans Vignerons d’Yvorne. Deux vaudois en assemblage rouge: le Domaine cantonal et la Rose d’Or, à Luins. Un en vin doux avec le Domaine A Villard, à Bougy-Villars. Et un seul mousseux, celui de Parfum de Vigne, à Dully.