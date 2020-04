Vos recettes de confinement continuent à enchanter nos repas à la maison

Yvette Chevalley fait ce gratin maïs-thon que les enfants aiment beaucoup, paraît-il. Pour 4 personnes, elle prend 2 boîtes de maïs en grains, dont elle garde le jus avant de les mettre dans un plat à gratin allongé. Elle mélange avec 1 boîte de thon au naturel, 4 œufs durs coupés en cubes. Elle mélange 2 dl de béchamel avec un peu de jus de maïs et elle en garnit le plat, avant de parsemer de fromage râpé et de mettre au four à 200 *C jusqu’à ce que le fromage soit doré (20-25 minutes). Elle le sert avec une bonne salade.

Carmen Oggier apprécie les asperges vertes qui arrivent et en fait trois plats d’un coup. Elle coupe la partie dure et la réserve. Elle épluche les asperges sauf les pointes et réserve les épluchures. Elle fait cuire ses asperges à l’eau salée, voire avec un peu de bouillon. Elle les sort une fois cuites pour les manger. Elle garde l’eau de cuisson pour y mettre les épluchures et les parties dures, jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Elle sort alors le tout en gardant l’eau, le passe au mixeur avec un peu d’eau de cuisson, puis y ajoute un peu de crème tout en mixant pour obtenir un velouté. Avec le reste d’eau (5 dl), elle fait cuire 250 g de riz blanc. Quand il est cuit, elle bat un œuf et l’incorpore sans trop le cuire pour qu’il reste moelleux. Elle rectifie l’assaisonnement.

Nicoletta Haller Schoeni nous propose son pain cocotte. Elle mélange 1 kg de farine, 1,5 cc de sel, 1 sachet de levure en poudre, 6 dl d’eau dans un saladier, avec une cuillère en bois, sans pétrir. Elle recouvre d’un film et laisse reposer douze heures. Elle farine ensuite son plan de travail, pétrit 2-3 fois la pâte et la laisse reposer 30 minutes sous un torchon. Pendant ce temps, elle met une cocotte en fonte avec son couvercle au four à 200 °C. Elle la sort ensuite avec des gants, lâche le pain dedans, farine un peu le dessus, fait 2-3 incisions et remet 30 minutes au four avec le couvercle. Puis elle pousse le four à 240 °C, ôte le couvercle et laisse cuire un quart d’heure.

Anne-Catherine Moinat profite de la saison des orties pour en faire une quiche. Elle abaisse une pâte brisée dans un moule huilé. Elle préchauffe son four à 210 °C. Elle bat cinq œufs en omelette, y intègre des dés épais de jambon, 2 poivrons coupés en dés, des olives noires concassées, elle saupoudre de thym, de sel, de poivre et de piment d’Espelette. Enfin, elle cisèle grossièrement 400 g de feuilles d’ortie dans la préparation aux œufs. Elle met l’appareil dans la pâte, glisse au four et c’est fait.