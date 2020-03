Des semaines thématiques chez Anne-Sophie Pic

La cave du Beau-Rivage Palace compte 70'000 bouteilles. Le chiffre donne le vertige et personne ne pourra se targuer de connaître ses 3'000 références. Mais Edmond Gasser, sommelier de l'année 2020 Gault&Millau, qui œuvre chez Anne-Sophie Pic, a voulu donner accès à certains de ces crus. En les accordant avec les mets et les sauces. Ainsi, trois semaines thématiques (du mardi au samedi, midi et soir; compter dans les 400 fr. pour six plats et vins) invitent la clientèle à découvrir les vins d'Europe de l'Est (26-30 mai), les vieux millésimes (22-26 septembre) et, dernièrement, les cépages rares de Suisse.

Pour cette première proposition, qui s’est déroulée début mars, les curieux épicuriens ont pu s'essayer à la rèze (Steve Bettschen 2016), au raüschling (Besson Strasser 2018), au completer (Martin Donatsch 2016), au lafnetscha (Chanton 2018) pour les blancs, et à la durize (Henri Valloton 2018) pour le rouge.

Quèsaco? La rèze est, avec l’humagne blanche (lire ci-dessus), un des plus vieux cépages suisses. C’était le plus répandu dans tout l’arc alpin, avant qu’il ne soit supplanté par le chasselas, plus facile et plus productif. Aujourd’hui, on n’en trouve que 2,5 ha, exclusivement en Valais. Son acidité vive et son goût de résine en font un excellent vin de gastronomie. C’est avec la rèze qu’on faisait le «vin des glaciers» du val d’Anniviers.

Le raüschling, cépage allemand à l’origine, n’est plus cultivé qu’à Zurich, Saint-Gall et Schwytz. Ses arômes de citron le font s’accorder à merveille avec les saint-jacques meunière. Mais s’il est un cépage indigène qu’il faudrait vraiment goûter, c’est le completer (5,2 ha). Roi des Grisons, mais aussi planté en Valais, il s’accorde bien avec les fromages à pâte dure, son caractère fort lui permettant largement de faire le poids. Un vieux millésime, c’est encore mieux! Le lafnetscha est l’enfant du completer et de l’humagne, tout un programme. Rareté du Haut-Valais, on en trouve seulement 1,54 ha…

La durize est sans doute le cépage le plus méconnu de la liste. Aussi nommé rouge de Fully, malgré son origine sans doute valdôtaine, il n’en existe que 0,6 ha, cultivés entre Fully et Saillon. Ses petites baies font un vin aux tanins prononcés mais au nez aussi fruité qu’un gamay! Le porcelet rôti au marc de pinot noir entrait en belle conversation avec ce cru rustique.