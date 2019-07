Tout de vert vêtu, le carac fait honneur aux Vaudois

Épisode 4: la fricassée vaudoise

Épisode 3: le taillé aux greubons

Épisode 2: la blanquette de lapin

Épisode 1: la tarte à la raisinée

Chaque vendredi durant dix semaines, «24 heures» publie une nouvelle vidéo vous permettant d’apprendre à réaliser une authentique recette vaudoise en toute simplicité.

Papet vaudois, salée au sucre, caracs... Vous connaîtrez bientôt tous les secrets de la gastronomie vaudoise. Notre journaliste partagera avec vous ses trucs et astuces pour vous rendre la vie plus facile en cuisine et sublimer vos plats.

