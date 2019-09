Virée aux States, burger à la main, au centre de Pully

Le Time Out n’est plus, vive Le Loft. Un poil caché – quoi qu’en plein centre de Pully, ce nouveau restaurant propose pizzas, wraps et bowls, tout en déroulant le tapis rouge aux spécialités venues des États-Unis.

Penchons-nous d’abord sur les entrées, parmi lesquelles la tapa «viking» (11 fr.): du saumon grav­lax ou mariné servi très nature. Un peu fade, diront certains. On sent le goût du produit, apprécieront les autres. La sauce à l’aneth mettra d’accord les deux camps. Les burgers, à présent. Le choix est conséquent et plutôt original (filets de perche, steak de merguez, version végane ou aux copeaux de truffe). Nous avons testé le sandwich au canard (25 fr. 50). De la sauce jusqu’aux oignons et à la viande, l’exercice est maîtrisé et le plaisir au rendez-vous. Même si les frites pourraient être plus rustiques et l’assaisonnement davantage marqué. Les sauces présentées sur la table permettront à chacun d’agrémenter son plat.

Le cheeseburger classique (18 fr. 50) tient aussi ses promesses. Mention spéciale à l’accompagnement de légumes: des aubergines fondantes coupées en petits dés au goût relevé.

La nourriture terrestre est agrémentée d’un service aux petits soins dans un cadre à la fois feutré et décontracté, décoré dans un style industriel. Les clients peuvent guigner dans la cuisine ouverte.

La carte des desserts ravira les amateurs de douceurs très sucrées (cookies, brownies, cheesecakes, muffins, donuts et autre gaufre au Nutella). Les autres se rabattront sur le sorbet valaisan à l’abricotine (12 fr. 50) pour rafraîchir l’estomac.

Côté boissons, la maison propose un large choix de bières, une jolie carte de cocktails et une sélection de vins venus de Lavaux, de Suisse et d’ailleurs.

Les patrons, Alexandre et Ryma Emch, se disent passionnés par la culture anglo-saxonne mais aussi «solidement ancrés dans leurs racines régionales». Un mantra qui transparaît dans le menu de leur établissement.