Cailler fête ses 200 ans tout en douceurs

Quand on déchire le mythique emballage mauve de la plaque de chocolat au lait Cailler et qu’on porte un carré à sa bouche, c’est le goût des souvenirs qui surgit. Cette saveur onctueuse aux notes légèrement caramélisées – que l’on doit à une double condensation du lait utilisé pour sa fabrication – renvoie à l’enfance, mais aussi aux images bucoliques de vaches broutant dans les verts pâturages gruériens. Mais si la marque est toujours aussi populaire au moment de fêter son bicentenaire, ce n’est pas seulement grâce à la qualité de ses produits et de son marketing tout au long de ces deux cents ans.

Sur ce poster datant d’environ 1925, on voit encore le «’s» à la fin du nom de la marque désireuse de séduire les touristes anglophones.

Derrière la gourmandise, il y a des hommes et des femmes brillants, qui, grâce à une vision moderne et une confiance absolue dans leurs capacités, ont écrit l’histoire de Cailler. Riche du savoir et des anecdotes savoureuses de l’archiviste et historienne chez Nestlé, Lisane Lavanchy, on se plonge avec délectation dans les anciennes publicités, mais aussi dans les classeurs impeccablement tenus par des familles d’artisans devenus industriels.

Les visionnaires

D’abord le patriarche, François-Louis Cailler, qui a su surfer sur le succès grandissant du chocolat au début du XVIIIe siècle. «Très tôt – vers 1852 au moment du décès de F.-L. Cailler – la famille a eu conscience de l’importance de la marque qu’elle avait créée et du besoin de la protéger», explique Lisane Lavanchy. Second visionnaire, Daniel Peter, époux d’une des filles de François-Louis à qui on attribue l’invention du chocolat au lait. «Il a fallu l’intervention de Kohler (ndlr: autre industriel du chocolat) pour que Daniel Peter accepte d’unir son destin à celui de la famille Cailler en 1911. Il était fâché parce que son contremaître est parti travailler pour la concurrence emmenant la recette du chocolat au lait!» souffle Lisane Lavanchy. Et enfin Alexandre-Louis Cailler, petit-fils de François-Louis et as du marketing avant l’heure, qui a eu l’idée d’ouvrir une chocolaterie à Broc et de se rapprocher ainsi du riche lait de la Gruyère. «Investir dans le chocolat, c’était comme miser sur Google de nos jours: on était certain de multiplier son investissement!» précise l’historienne.

Les femmes

«Le flambeau sera tenu par des femmes à plusieurs époques, assure Lisane Lavanchy. Les épouses des artisans mettaient la main à la pâte, comme l’a fait Louise-Albertine Cailler. Et pour assurer la croissance exponentielle de sa chocolaterie de Broc (qui passe de 50 employés en 1898 à 1400 employés huit ans plus tard), Cailler compte notamment sur le clergé pour l’aider à recruter de futures collaboratrices en Italie, puisque la main-d’œuvre régionale vient à manquer.»

La géographie

Au début du XXe siècle, on ne recense pas moins de sept fabriques de chocolat à Vevey. «En plus de partager un certain savoir-faire dans la même branche, Cailler, Nestlé et plus tard Peter étaient voisins (voir photo ci-dessous) et profitaient aussi bien de la force hydraulique de la Veveyse que de la proximité de la gare sur le site des Bosquets, souligne Lisane Lavanchy, qui a collaboré au chantier de l’actuel Nest au même endroit. Mieux encore, Peter Cailler Kohler Chocolats Suisses SA a construit ses premiers vrais bureaux en 1917 sur le site d’Entre-deux-Villes, toujours à Vevey. Donc mis à part Broc, l’histoire de Cailler s’est vraiment écrite en terre vaudoise.»

Le site des Bosquets situé derrière la gare de Vevey dans les années 1930

L’avenir

S’ils restent friands de chocolat, les consommateurs se tournent de plus en plus vers des spécialités à haut pourcentage de cacao, sans toutefois totalement délaisser le chocolat au lait. Ils font aussi de plus en plus attention à la traçabilité des produits qu’ils consomment. Aujourd’hui, la transparence est de mise.

Cailler peut se vanter d’avoir renoncé à l’huile de palme depuis 2013, de n’utiliser que du lait provenant d’un rayon de 30 km autour de Broc. Mais, le 20 janvier dernier, l’émission «À bon entendeur» diffusée sur la RTS sous-entendait que Nestlé utiliserait dans ses recettes du cacao illégal en provenance de Côte d’Ivoire. Voici la réponse la plus récente de Nestlé quant à ces accusations: «Suite à l’émission, nous avons immédiatement mené nos propres investigations sur le terrain. Il s’avère que ni les planteurs, ni la coopérative dont il est fait référence dans le documentaire ne font partie de notre chaîne d’approvisionnement. Nos systèmes de traçabilité nous permettent de savoir précisément d’où viennent les fèves de cacao que nous utilisons dans le cadre du Plan Cacao. Quant à Broc, aucune fève n’est achetée à la coopérative citée dans le reportage de la RTS.»

Comme dans «Charlie et la chocolaterie»

Vendredi soir, deux acteurs du premier film «Charlie et la chocolaterie» sorti en 1971, Julie Dawn Cole, qui jouait la petite peste Veruca Salt, et Rusty Goffe, qui campait un des mythiques Oompa Loompas, participaient à un atelier de fabrication du chocolat à Broc. Aussi étonnant que ça puisse paraître, et même s’ils se rendent chaque année à des conventions cinématographiques, c’était leur première visite dans une vraie chocolaterie. «Je suis déçue, je pensais qu’il y aurait une cascade, une rivière et de l’herbe, comme dans le film», plaisantait l’actrice anglaise en se léchant les doigts. Ils passent le week-end à Broc dans le cadre de festivités ouvertes au public autour du chocolat et du cinéma.

Broc, maison Cailler

La magie du chocolat au cinéma

Di 10 fév. de 11h30 à 16h30, entrée libre.

