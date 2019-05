Ces merveilleux fous volants à l’origine de l’aviation suisse

Au centre du village de Vallamand-Dessus, un mémorial rappelle que c’est ici qu’Ernest Failloubaz a grandi. Né le 21 juillet 1892, celui qui était surnommé le «gamin volant d’Avenches» est décédé de tuberculose le 14 mai 1919, à Lausanne, ruiné, alors qu’il avait hérité d’une des plus importantes fortunes du canton. Pour marquer le centenaire de sa disparition, une exposition revient ces jours sur les premiers pas de l’aviation suisse dans la région du Vully et d’Avenches. Elle met aussi à l’honneur l’inventeur de génie René Grandjean (1884-1963), constructeur de l’avion ayant réalisé le premier vol en Suisse, et Georges Cailler (1890-1938), héritier des chocolatiers de Broc et constructeur de plusieurs aéronefs, au château de Vallamand-Dessous, propriété de sa famille.

Honoré du brevet de pilote numéro un du pays en octobre 1910 dans le cadre des journées d’aviation de Berne et décoré d’une montre en or de poche de marque Ulysse Nardin par le Conseil fédéral, Ernest Failloubaz a vécu sa vie en accéléré. «Il était petit et léger, soit une corpulence idéale pour ces premiers vols, et avait un feeling parfait», expliquent plusieurs spécialistes de l’époque. Au lieu de tirer sur le manche à fond après avoir roulé quelques mètres, puis piquer du nez, «Failloub» sent parfaitement le rapport entre vitesse et portance.

Le 10 mai 1910, aux commandes du Grandjean, le gamin de 17 ans réalise à Avenches le premier vol de Suisse. Il enchaîne ensuite les performances, signant le premier vol de ville à ville, d’Avenches à Payerne, le 29 septembre. Orphelin de père et de mère à 10 ans, sa vie tient aussi du conte de fées. Il hérite d’une immense fortune qu’il dilapidera, notamment dans l’aviation, mais aussi dans les belles voitures. Dans la foulée de ses exploits, il ouvre une école de pilotage sur l’aérodrome-école d’Avenches, mais doit revendre ses terrains quelques mois plus tard, acculé à la faillite. Il meurt seul, oublié, à l’hôpital de Lausanne.

L’inventeur de génie

Né à Bellerive le 12 novembre 1884, René Grandjean n’a de loin pas été que le premier constructeur d’un avion en Suisse. Avant de s’atteler à la tâche, il a déjà pas mal bourlingué, travaillant notamment en Égypte comme chauffeur du sultan Omar Bey. Jusqu’en 1914, il construira trois avions, s’installant dès 1910 à Dübendorf, dont il est le premier pilote breveté. Le 18 juin 1911, il est le premier homme à traverser le lac de Neuchâtel, de Colombier à Portalban, en l’air. Alors qu’il devait rejoindre Avenches, son avion connaît des soucis de moteur et il rejoint de justesse la rive grâce à l’aide du joran, avant de se crasher dans la roselière. Inventeur de génie, il équipera ses aéronefs de skis, à Davos, où il divertit les riches durant l’hiver 1912, et de flotteurs, sur le lac de Zoug.

Après son départ de l’aviation militaire en 1915, Grandjean ne volera plus et séjournera en France, jusqu’en 1956. Il travaille pour de nombreuses entreprises à la recherche de solutions à des problèmes de mécanique, d’électricité ou d’organisation. Parmi ses nombreuses inventions, on relève notamment la fourchette qui ne brûle pas les doigts ou la vis indesserrable. Il meurt le 14 avril 1963 à Lausanne.

Le moins connu

Georges Cailler est probablement le moins connu des trois aviateurs de la région. Marié à Germaine, la sœur de Grandjean, l’héritier de la famille des chocolatiers n’en a pas moins construit trois avions, dont un biplan à deux hélices, du côté de Broc, dès 1909. Après avoir monté deux aéronefs n’ayant jamais décollé, il semble même avoir été le premier en l’air aux commandes de son «Hirondelle», en restant à un mètre du sol sur 70 mètres, en avril 1910.

Ayant ensuite acquis un Blériot avec lequel il a effectué plusieurs vols à Avenches, il a encore construit un dernier monoplan à Vallamand en 1911, avant de se retirer des affaires au moment de son mariage. Sans moteur, son hydravion a longtemps pu être admiré dans les jardins du château de Vallamand-Dessous. Cailler est mort le 1er août 1938 dans un accident alors qu’il était passager, trois ans après être remonté dans un avion.

Les ratés de l’armée suisse

Si les trois compères font partie des pionniers de l’aviation du pays, à l’heure où la Suisse étudie l’acquisition d’un nouvel avion de combat, il est intéressant de noter que l’armée a connu des ratés à l’allumage. Ainsi, Failloubaz a rapidement embarqué le lieutenant de cavalerie Gustave Lecoultre, d’Avenches, comme passager. Les deux hommes sont les premiers à réaliser des clichés aériens du pays et le militaire tente de convaincre sa hiérarchie de l’intérêt des avions pour repérer les troupes d’infanteries, lors d’essais réalisés en 1911. Mais en 1913, l’armée décrète que «l’avion, pour les manœuvres et en temps de guerre, est sans aucun avenir». «L’élite militaire voyait d’un assez mauvais œil la création d’une aviation très médiatisée, issue de la classe moyenne et entourée d’une certaine gloriole», expliquait Christophe Simeon, auteur d’un livre sur les soubresauts d’alors, dans les colonnes de «24 heures» en 2014, lors du centenaire des Forces aériennes.

En effet, malgré une souscription populaire lors de journées d’aviation dans tout le pays, qui permet de réunir 1,7 million de francs à sa clôture le 9 mai 1914, aucune formation aérienne n’existe dans la troupe fédérale quand la Grande Guerre éclate. La Suisse se retrouve dos au mur et réquisitionne finalement tous les avions à disposition pour créer sa première escadrille, au mois d’août. Formée de neuf hommes, dont huit Romands, elle comprend Grandjean. Volontaire pour s’engager, Failloubaz n’est pas retenu, étant considéré comme trop petit. Quant à Cailler, sa carrière s’était arrêtée en 1911. (24 heures)