Eddy Merckx l’extraterrestre, et autres infos du jour

Si 500 à 600 millions de Terriens ont arrêté de respirer pour voir, grâce à la Mondovision, Neil Armstrong poser le pied sur son satellite, la Terre ne s’est pas arrêtée de tourner pour si peu. Ce week-end-là, les roues des petites reines ont elles aussi continué de tourner sur les routes du Tour de France. Et un homme y a fait tourner en bourriques tous ses adversaires: Eddy Merckx. Ce 20 juillet 1969, veille de la fête nationale belge, au vélodrome du Bois de Vincennes, à Paris, devant des milliers de supporters déchaînés, le Bruxellois de 24 ans remporte le contre-la-montre constituant la dernière étape, et termine ainsi en tête de la Grande Boucle avec près de 16 minutes d’avance sur le premier de ses poursuivants, Roger Pingeon, vainqueur du Tour deux ans plus tôt. Du jamais-vu depuis Fausto Coppi en 1952. Foin d’alunissage en douceur pour cet extraterrestre: Merckx a littéralement assommé ses adversaires dès la sixième étape, où il a mis quatre minutes dans la vue de ses poursuivants.

Il n’est pas encore surnommé «le Cannibale», mais entre déjà dans la légende du cyclisme. «Ce que vient de réussir Eddy Merckx est sans précédent», écrit ainsi Serge Lang dans la «Feuille d’Avis de Lausanne». Le Belge a en effet remporté tous les titres majeurs, sans exception: classement général, classement par points (maillot vert), meilleur grimpeur (maillot blanc à pois rouges depuis 1975) et par conséquent celui du combiné (disparu en 1989). Avec ses coéquipiers de chez Faema, il a également empoché le challenge par équipes, sans oublier le record des gains, plus de 200'000 francs suisses de l’époque… «On fera peut-être un jour aussi bien. On ne fera jamais mieux», commente le reporter de la «Feuille».

Le trou de mémoire de Ted Kennedy

Contrairement à Merckx qui remportera encore quatre Tours de France, un homme aurait mieux fait de rester devant sa télé avec sa femme et ses trois enfants ce week-end-là: Edward «Ted» Kennedy. Le vendredi 18 juillet, le sénateur de 37 ans, frère cadet de John et Robert, s’est rendu sur l’île de Chappaquiddick, dans l’État américain du Massachusetts, pour une soirée festive. Dans la nuit qui suit, il quitte la maison au volant de son Oldsmobile en compagnie de Mary Jo Kopechne, 28 ans, ancienne secrétaire de Robert Kennedy. Pas pour aller admirer la Lune, non, mais pour, dira-t-il, raccompagner la jeune femme à son hôtel (bien que celle-ci ait laissé sac à main et clé de sa chambre au cottage qu’ils quittent).

Au matin du 19 juillet, des pêcheurs trouvent la voiture renversée dans un bras de mer, à la hauteur d’un pont en bois au bout d’un chemin de terre. On en extrait le corps de la jeune femme. Ted Kennedy, lui, a pu sortir du véhicule et a quitté les lieux à pied pour retourner au cottage. Ce n’est que vers 10 heures, lorsqu’il apprend que le corps a été retrouvé, qu’il se rend au poste de police annoncer l’accident. «Dans sa déposition, le sénateur Kennedy a déclaré qu’il était sous le coup d’un choc nerveux après l’accident et qu’il ne pouvait pas même se rappeler comment il avait réussi à sortir de la voiture engloutie sous plus de deux mètres d’eau», écrit la «Feuille d’Avis» le 21. «Je suis sûr qu’il n’y a pas eu négligence», a déclaré le chef de la police d’Edgartown, qui ajoute cependant: «L’élément temps me porte à croire que le fait de quitter le lieu d’un accident constitue une faute.»

Ted Kennedy plaidera coupable d’avoir quitté les lieux d’un accident avec blessures et écopera d’une peine de 2 mois de prison avec sursis. Le scandale sera énorme et coûtera sans doute une carrière présidentielle au sénateur démocrate.

De tragiques faits divers

Des accidents de la route et des noyades, il en est malheureusement aussi beaucoup question dans le canton de Vaud ce lundi 21 juillet. Car durant ce week-end de canicule (jusqu’à 32°C), à Borex et Peyres-Possens, deux cyclomotoristes sont décédés après avoir été renversés par des voitures, alors qu’un piéton était tué par un automobiliste à Nyon et qu’un scootériste perdait la vie au Mont-sur-Lausanne. En outre, deux personnes se sont noyées dans le Léman à Saint-Sulpice, non loin de l’embouchure de la Venoge, et une autre dans le lac de Joux, près de L’Abbaye.

La guerre au Proche-Orient

Autre actualité dramatique du week-end, une nouvelle et sévère escalade dans la violence au Proche-Orient, où Israéliens et Égyptiens se livrent à une guerre d’usure. «L’écho du message de paix déposé hier soir sur la Lune par Armstrong et Aldrin n’est pas parvenu jusque sur les bords du canal de Suez, où pourtant, comme la plupart des Israéliens, les soldats à l’abri dans leurs bunkers étaient accrochés à leurs transistors pour suivre les péripéties de l’alunissage. À la télévision et à la radio nationales, l’arrivée de «L’Aigle» à bon port a complètement relégué dans l’ombre les événements de l’après-midi sur le front de Suez où s’était déroulée pourtant la plus grande bataille depuis la guerre des Six Jours», relatait la «Julie».