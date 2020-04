La Suisse pleure «son» général

Ils sont tous venus. Tous les conseillers fédéraux, accompagnés de quelques-uns de leurs prédécesseurs. Avec eux, tout ce que la Suisse compte de haut gradés. Les porteurs de drapeaux et d’étendards militaires sont là, ils sont 458 au total, venus des quatre coins du pays. Bien sûr, le Conseil d’État et les députés vaudois n’auraient manqué le rendez-vous pour rien au monde. Mais avec eux, des délégations de tous les gouvernements cantonaux ont répondu présent.

Et puis, il y a tous les autres, les anonymes. Dès les premières heures de la matinée, ils ont débarqué par trains entiers à la gare de Lausanne, lui donnant des airs de mobilisation générale. Car par milliers, par compagnies entières, ces citoyens de tous âges, de tous grades ont revêtu leur uniforme, parfois bien démodé.

Tous sont venus rendre un dernier hommage à celui qui fut leur chef respecté et aimé aux heures sombres de la Seconde Guerre mondiale. À leur général, le Vaudois Henri Guisan, décédé cinq jours plus tôt, le 7 avril 1960. Le 5, la «Feuille d’Avis de Lausanne» avait sonné l’alerte: «Atteint de bronchites successives», le général Guisan «donnait lieu à certaines inquiétudes». Très éprouvé, «il a dû s’aliter». Mais on demeurait optimiste. À 86 ans, l’ancien commandant en chef de l’armée suisse pouvait bien avoir des hauts et des bas. Et puis, quelques jours plus tôt, on l’avait encore vu traversant la place Saint-François de Lausanne à pied vers un rendez-vous.

Une fin paisible

Le 8 avril au matin, la nouvelle de sa mort s’est répandue comme une traînée de poudre à canon à travers le pays «et a semé partout la consternation», écrit la «Feuille». Le général «s’est éteint paisiblement cette nuit dans sa propriété de Verte-Rive, à Pully», titre le quotidien vaudois, à côté d’un portrait du disparu encadré de noir. «C’est un hommage unanime qui s’élève à l’endroit de cette grande personnalité qui fit tant pour son pays et son peuple», lisent ses abonnés.

Pour assister au défilé, cette Lausannoise a grimpé sur un toit. Photos: FAL

Les obsèques doivent être à la hauteur des sentiments que le peuple suisse tout entier porte à «son» général. Elles le seront. À jamais, les estimations du nombre de participants resteront floues. Certains parlent de 120'000 personnes, d’autres de 160'000, parfois jusqu’à 300'000. Mais qu’importe. Ce qui compte, pour tous, c’est de rendre hommage au chef, et à l’homme.

Ce 12 avril 1960 à midi, Lausanne est silencieuse. Les administrations, les magasins, les cinémas ont fermé leurs portes, le trafic est quasi inexistant, le stationnement interdit dans presque tout le centre-ville. Tout au long du parcours du cortège funéraire, qui va de Verte-Rive à la cathédrale, la foule se rassemble. Certains ont pris leur pique-nique et, dès 13h, il devient quasi impossible de trouver une place.

Les derniers arrivés se sont munis de chaises, d’échelles, de bancs, afin d’avoir une chance d’apercevoir le catafalque et les personnalités. Les hommes portant l’uniforme, eux, se dirigent vers la place de la Riponne, réservée à ceux de la Mob. Il n’y a pas une fenêtre, un balcon, un toit, un arbre qui ne soit occupé.

La première partie du cortège sur la place Saint-François, entre deux denses rangées de spectateurs: la fanfare du régiment d'infanterie de montagne 17, puis l'impressionnant bataillon de fusiliers de montagne 36 dans un ordre impeccable.

Des haut-parleurs ont été disposés sur la Riponne, la place du Château et le pont Bessières, afin que chacun puisse suivre la cérémonie qui se déroulera à la cathédrale, réservée aux 1'100 invités officiels. L’église Saint-François accueille les plus âgés à l’intention desquels on a installé une sono afin qu’ils puissent vivre, assis et dans le recueillement, le culte funèbre.

À 13 h 30, les cloches, celles de la capitale vaudoise mais aussi celles de tout le pays, sonnent le glas. À ce moment, le cortège quitte le domicile du général. Tout au long du parcours, une intense émotion saisit l’assistance, consciente de vivre la fin d’une époque. Les gens se découvrent, des yeux sont rouges de larmes qu’on n’a pas honte de laisser couler.

Une vingtaine de minutes plus tard, le très imposant cortège se présente sur la place Saint-François. Il est ouvert par un détachement de 18 tambours dont le rythme sourd s’entend loin à l’avance. Derrière viennent le commandement des troupes d’honneur et les porteurs de couronnes. Il y en a 80, dont celle du Conseil fédéral et celle, très commentée, du président des États-Unis Dwight Eisenhower, ancien big boss des forces armées américaines. Viennent ensuite une première fanfare militaire, puis un impressionnant bataillon de fusiliers de montagne dans un ordre impeccable, suivis des porte-drapeaux et d’une deuxième fanfare.

Le cercueil, posé sur une prolonge d’artillerie tirée par six chevaux. Juste derrière, mené par un palefrenier, le dernier cheval du général, Kuer-sus. Puis la famille, hommes à pied, femmes en voitures. Et les officiels, environ 1'200 civils et plus de 3'000 militaires.

Arrive ensuite le cercueil, posé sur une prolonge d’artillerie tirée par six chevaux. Il est recouvert du drapeau suisse sur lequel on a posé la casquette et l’épée du général. Mené par un palefrenier, son dernier cheval, Kuer-sus, qu’il a monté jusqu’à l’année précédente, vient juste derrière, précédant la famille. Elle est suivie des officiels, soit environ 1'200 civils et plus de 3'000 militaires. Après les représentants des corps diplomatiques, on remarque les uniformes chamarrés d’une vingtaine d’attachés militaires étrangers. La gendarmerie vaudoise défile en grande tenue.

«Jamais on n’a vu à Lausanne ou en Suisse quelque chose de semblable»

À l’arrière vient encore une fanfare, puis des centaines de bannières de société diverses, et enfin, last but not least, un escadron de dragons. Le défilé dure quarante minutes. «Jamais on n’a vu à Lausanne ou en Suisse quelque chose de semblable», écrira la «Julie».

Mais c’est à la Riponne qu’a lieu la cérémonie la plus émouvante de la journée. Les 458 drapeaux et étendards, emblèmes de la souveraineté nationale, sont alignés sur les escaliers du Palais de Rumine quand se présente le cortège, survolé par deux escadrilles de Venom volant à la plus basse vitesse possible.

«Ceux de 39-45 sont venus. Leurs fils ont 15 ou 20 ans et se tiennent debout, étonnés, dignes, et leurs pères, un grand frisson dans la colonne vertébrale, ne leur parlent pas»

Du colonel d’état-major au simple troufion, spontanément, les milliers d’hommes se mettent au garde-à-vous. De nombreux mentons, qui pourtant en ont vu d’autres, tremblent d’émotion, les yeux se mouillent. «Ceux de 39-45 sont venus. Leurs fils ont 15 ou 20 ans et se tiennent debout, étonnés, dignes, et leurs pères, un grand frisson dans la colonne vertébrale, ne leur parlent pas», observe la «Tribune de Lausanne». Alors les porte-drapeaux s’inclinent par trois fois au passage de la dépouille. C’est ainsi que l’on dit adieu à son général.

«Le grand mérite du général a été de donner à l’armée, à l’heure du danger, confiance en elle-même, et au peuple confiance en son arméee»

À la cathédrale, le président de la Confédération Max Petitpierre trouve, sans emphase inutile, les mots qu’il faut: «Le peuple suisse est aujourd’hui triste et reconnaissant. Il est triste parce qu’une longue carrière, tout entière consacrée au pays et à son armée, s’est achevée et parce qu’il perd un chef qu’il respectait et qu’il aimait. Mais il éprouve en même temps un sentiment de profonde reconnaissance pour ce chef qui, aux heures sombres et graves, a su prendre les décisions nécessaires et lui adresser les paroles qu’il fallait. […] Le grand mérite du général a été de donner à l’armée, à l’heure du danger, confiance en elle-même, et au peuple confiance en son armée. Son exceptionnelle popularité dans toutes les régions du pays, dans tous les milieux, a été la réponse des Confédérés à un chef énergique, ferme et décidé, en qui ils voyaient un guide sûr, mais en même temps bienveillant, compréhensif, juste et humain.»

Le cercueil entouré de couronnes, devant le portail sud de la cathédrale de Lausanne.

Après la cérémonie, les honneurs sont rendus sur la place de la Cathédrale, devant le portail qu’on appelle encore «des apôtres». La foule s’étant écoulée, le convoi funéraire prend la direction du cimetière de Pully, où le corps est mis en terre, après qu’une section a tiré les trois salves réglementaires.

C’est ainsi que la Suisse bouleversée, yeux brouillés, cœurs battants, communie ce jour-là comme jamais, en hommage à ce général qui s’était donné comme principe de passer, aussi souvent que possible, un jour sur deux parmi ses troupes, et en a reçu en retour l’admiration et l’affection de tous.

Mais le vent souffle, il fait froid. «Le même temps qu’en mai 1940 à Liestal», remarque un homme.