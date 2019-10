Les Vaudois apprennent la vérité sur les chambres à gaz

Que savait-on au juste en Suisse romande du programme nazi d’extermination des Juifs avant l’été 1944? En pleine guerre, alors que régnait une censure qui tenait à ne pas fâcher la Suisse avec l’Allemagne, et que le pays était influencé depuis dix ans par la propagande antisémite allemande? Il est difficile de répondre à cette question de manière précise mais, pour se faire une idée, on peut relire les mots du rédacteur en chef de la «Feuille d’Avis de Lausanne», Otto Treyvaud, dans son article «La situation» du 11 juillet 1944: «Par souci de garder un peu de foi en la dignité humaine, on se refusait de croire à ces déportations en masse, à ces tortures collectives, à ces chambres hermétiquement closes dont les gaz faisaient des «fabriques de cadavres.»

Pourtant, à ce moment-là, la Shoah a déjà fait près de 5 millions de victimes! Mais la réalité de la «solution finale» était un secret que les nazis voulaient garder, le divulguer, un acte de haute trahison. Les nazis ne parlaient jamais d’extermination ni même de déportation, mais de «réinstallation à l’Est». Hitler lui-même n’utilisait que des formulations métaphoriques à propos de la «question juive». Des rumeurs avaient bien circulé dès l’automne 1942, mais la propagande de Joseph Goebbels ne manquait pas une occasion de rappeler que, durant la Première Guerre mondiale déjà, les Anglais avaient accusé à tort l’Allemagne d’atrocités.

«On ne peut plus douter. C’est à une extermination systématique des Juifs de Hongrie que le nouveau régime procède»

Tout change en ce début d’été 1944, trois mois après l’invasion de la Hongrie par les troupes allemandes. «Ces derniers jours, les témoignages se sont multipliés à tel point que l’on ne peut plus douter, poursuit Otto Treyvaud dans son article du 11 juillet. C’est à une extermination systématique des Juifs de Hongrie que le nouveau régime procède par les méthodes les plus rapides et les plus cruelles.»

Deux évadés d’Auschwitz racontent

Que s’est-il passé pour que les yeux s’ouvrent enfin? Il faut parler ici de Rudolf Vrba et Alfred Wetzler, Juifs slovaques internés dès 1942 à Majdanek, puis à Ausch­witz. Le 10 avril 1944, ils réussissent à s’échapper et à rejoindre la Slovaquie. Là, ils prennent contact avec les dirigeants de la communauté juive, à qui ils livrent un rapport détaillé de ce qu’ils ont vu, comprenant des chiffres précis et l’origine des victimes. Selon eux, 1,765 million de leurs coreligionnaires ont déjà péri dans l’implacable machine à tuer mise au point par les nazis.

Le rapport Vrba-Wetzler, parfois également appelé Protocole d’Auschwitz, est rapidement traduit en allemand, en yiddish puis en hongrois, dans le but d’informer la communauté juive de ce pays. Mais cette diffusion échoue et la déportation de cette dernière vers le «camp de travail» polonais commence le 15 mai. Au début du même mois, le consul de Suisse à Budapest, Carl Lutz, reçoit une copie du rapport, qu’il transmet à Berne. Mais le conseiller fédéral vaudois Marcel Pilet-Golaz, chef du Département politique, bien que choqué, la range dans un tiroir. «Ce n’est pas qu’il n’y crut pas, écrit l’historien et théologien Theo Tschuy dans «Diplomatie dangereuse», mais que pouvait-il faire?» À Budapest, le consul Lutz est prié de rester prudent et de ne pas trop se mêler des «affaires juives» (ce qu’il ne fera pas, heureusement, puisqu’il sauvera 62'000 Juifs d’une mort certaine en leur délivrant des lettres de protection).

«Auschwitz n’était pas une cible prioritaire»

En Suisse, les ambassades de Grande-Bretagne et des États-Unis reçoivent également un exemplaire du brûlot, comme d’autres gouvernements neutres ou alliés. Du reste, le 4 mai 1944, un avion britannique a survolé Auschwitz par hasard et le pilote, comprenant qu’il s’agissait du camp de la mort, l’a pris en photo. Theo Tschuy: «Mais Auschwitz n’était pas une cible prioritaire, martelaient les chefs militaires britanniques et américains, et les politiciens s’inclinèrent. Il fallait d’abord gagner la guerre! Une fois celle-ci terminée, les Juifs seraient en sécurité.» Du coup rien ne se passe et les trains continuent de partir vers les chambres à gaz, qui tuent 12'000 personnes par jour.

George Mantello passe à l'action

À Genève cependant, une autre partie se joue, œuvre d’un homme exceptionnel qui tient à poursuivre le travail de Vrba et Wetzler: George Mantello, né György Mandel en 1901 en Hongrie. Par les aléas d’une existence rocambolesque d’industriel et de commerçant, Mantello est devenu en 1942 premier secrétaire au consulat du Salvador au bout du Léman. De là, il fournit clandestinement à ses coreligionnaires juifs hongrois des papiers d’identité qui vont sauver des milliers de vies – et cela gratuitement, alors que d’autres consulats demandent entre 500 et 3000 francs suisses pour un tel document…

Prenant connaissance fin juin 1944 du fameux rapport, Mantello apprend également que ses propres parents ont été raflés dans leur village transylvain. Décidé à frapper un grand coup, il fait réaliser un millier de copies d’un résumé du Protocole d’Ausch­witz et d’un rapport sur les atrocités dans son pays, qu’il expédie aux Églises suisses, aux membres du parlement, aux rédactions de journaux et agences de presse.

«Les éditeurs jugeaient que les autorités n’avaient pas le droit de taire l’horrible vérité d’Auschwitz, que cela plût aux Allemands ou non»

Enfin, l’opinion publique suisse est alertée, comme l’explique Theo Tschuy: «Cette fois-ci, les éditeurs de journaux montèrent aux barricades. Pendant quatre ans, protestèrent-ils, ils avaient subi des restrictions humiliantes de la part de leur propre gouvernement, rien que pour faire plaisir au Führer. […] Les éditeurs jugeaient que les autorités n’avaient pas le droit de taire l’horrible vérité d’Auschwitz, que cela plût aux Allemands ou non.»

La censure de guerre s’écroule alors devant le poids des révélations, des sermons en chaire, du dégoût et de la colère. Deux cents journaux suisses au moins publient des informations au sujet de l’holocauste en cours et du calvaire des israélites hongrois. «Quatre-vingt-dix pour cent des Juifs déportés de Hongrie auraient été transportés dans le camp d’Auschwitz», écrit la «Neue Zürcher Zeitung» le 7 juillet. Le 11, Otto Treyvaud enchaîne, décrivant les «chasses à l’homme, les troupeaux d’êtres humains parqués ou plutôt entassés dans des locaux exigus, chargés dans des camions comme des colis vers le camp d’Auschwitz en Haute-Silésie, soi-disant camp de concentration, en réalité camp de destruction (Vernichtungslager) pourvu d’installations perfectionnées telles que chambres à gaz et crématoires par fournées».

«Le plus élémentaire devoir de tout être humain soucieux de quelques valeurs qui l’élèvent au-dessus de l’animal est de protester»

Le rédacteur en chef de la «Feuille d’Avis» poursuit: «Quoi que l’on pense du problème juif, le plus élémentaire devoir de tout être humain soucieux de quelques valeurs qui l’élèvent au-dessus de l’animal est de protester contre ces cruautés infligées à d’autres hommes. […] Charité, pitié, tolérance, le monde s’abîmera dans des convulsions encore plus épouvantables que celles que nous traversons si les hommes ne redonnent pas à ces éléments de la dignité humaine la place dans leur cœur (et leurs actes) que des siècles d’efforts et de christianisme leur avaient assurée. Sinon, quelle déchéance, quelle souillure!»

De la Suisse, l’indignation gagne les nations neutres et alliées, le roi de Suède et le nonce apostolique protestent, Roosevelt et Churchill font pression sur les Hongrois en prévenant que les responsables de ces tueries seront jugés et pendus après la guerre. Le 8 juillet, le régent de Hongrie Miklos Horthy fait stopper les déportations. Elles reprendront le 15 octobre, lorsque les épouvantables Croix fléchées hongroises arriveront au pouvoir, mais des dizaines de milliers de victimes ont sans doute été épargnées grâce à l’action de George Mantello, «l’homme qui a stoppé les trains».

Auschwitz sera finalement découvert et libéré par l’Armée rouge en janvier 1945. Un million cent mille déportés y sont morts. Le rapport Vrba-Wetzler sera utilisé comme preuve lors du procès de Nuremberg contre les dirigeants nazis.