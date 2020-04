Les Vaudois doivent laisser autos et motos au garage le dimanche

«La circulation des véhicules à moteur est interdite le dimanche et les jours de fêtes générales, du 1er mai au 31 août, dès midi à 7 heures du soir, et du 1er septembre au 15 octobre, dès midi à 6 heures du soir.» Les contrevenants sont menacés d’amendes pouvant aller jusqu’à 200 francs, une fortune à une époque où le salaire d’un employé peut aller de 300 à 700 francs par mois! Quant aux véhicules autorisés à circuler (ceux des médecins, vétérinaires et autres services publics), leur vitesse ne devra pas excéder 25km/h en campagne, et 18km/h dans les localités.

Telle est la teneur de l’arrêté du Conseil d’État publié dans la «Feuille d’Avis de Lausanne» le 31 mars 1920. Le canton de Vaud respire. Enfin, du moins les Vaudois pas assez opulents pour posséder une automobile ou une motocyclette. Car il faut le dire franchement: en cette année 1920, la circulation sur les routes du canton de Vaud est devenue insoutenable. Comme dans toute la Suisse, d’ailleurs.

Pensez: le pays compte 8'902 automobiles (presque une pour 450 habitants, quoi!), 8'179 motocyclettes, sans oublier 3'328 camions. Dans le canton de Vaud, qui compte 315'000 habitants, dont 57'000 à Lausanne, on a délivré plus de 1'300 plaques d’immatriculation au printemps!

Et ce n’est qu’un début. Vu la croissance continue observée par les statisticiens fédéraux, on s’attend à ce que le nombre de voitures dépasse les 13'000 l’année suivante et que l’on atteigne le chiffre faramineux de 9'500 motocyclettes. Dans le canton de Vaud, alors qu’en 1901 on ne comptait que 36 autos, 3 motos et 3'139 vélos, on dénombrera à la fin de 1920 1'741 voitures, 1'015 motos (et plus de 30'800 vélos)!

De la boue ou de la poussière

Tous ces engins pétaradants, puants, qui vont souvent à des vitesses effrayantes, projettent dans tous les sens de l’eau et de la boue les jours de pluie et soulèvent par beau temps une poussière du diable qui se glisse partout – et d’abord et surtout dans les yeux ainsi que sur les vêtements des très nombreux piétons! Cette poussière est également soupçonnée de propager des maladies, comme la tuberculose, dans les maisons proches des routes.

Les moteurs font peur aux chevaux en nombre indéterminé qui, jusque-là, étaient les rois incontestés des chaussées helvétiques et désormais se cabrent au passage des tacots hoquetants, faisant courir de grands dangers aux passagers des diligences et aux marchandises des chariots. Les véhicules à moteur cornant à tout bout de champ effraient le bétail et l’on se demande s’ils ne vont pas provoquer maintes fausses couches – chez les vaches, mais aussi les humaines, du reste. Sans oublier que l’opposition aux automobiles et camions est quasi un acte patriotique: ces engins, que rejoignent désormais autotaxis et cars postaux, causent du tort aux chemins de fer appartenant au peuple suisse.

Agriculteurs et piétons sont à bout

D’Aigle à Nyon et de Lausanne à Sainte-Croix, ce ne sont que récriminations, notamment des agriculteurs, gênés pour emmener paisiblement leur troupeau au pré ou l’en ramener. Du côté des piétons, c’est surtout le jour du Seigneur que les problèmes se font aigus sur la voie publique. Dame! Le dimanche, c’est le seul jour où l’on a le temps de se promener, d’aller en famille au culte ou en visite chez des proches, au bal pour les plus jeunes. Et d’ailleurs, des automobilistes eux-mêmes trouvent la situation intenable, tant le nombre de véhicules est grand certains dimanches d’été!

Les Grisons ont compris très tôt le problème et l’ont réglé de manière radicale dès 1900, en interdisant complètement tout trafic automobile. Les touristes assez fortunés pour arriver à la frontière cantonale dans leur propre chignole ont le choix entre la laisser là et revenir la récupérer à l’issue de leur séjour pour repartir en sens inverse, ou alors y atteler quelques bons bœufs ou chevaux pour se faire remorquer vers leur lieu de villégiature. Un spectacle assez comique, il faut bien le dire, surtout quand les charretiers menant de tels équipages s’amusent à multiplier les cahots à l’intention de ces messieurs dames! Ailleurs dans le pays, quatorze Cantons ont interdit totalement ou partiellement la circulation des automobiles le dimanche.

Des chaussées en mauvais état

Le gouvernement vaudois devait réagir, d’autant que les responsables de l’entretien des 2'082 kilomètres du réseau routier cantonal construit à grands frais tirent la sonnette d’alarme: la situation «s’est beaucoup aggravée et devient même inquiétante, du fait de l’intensité de la circulation des véhicules à moteur. Ceux-ci soumettent nos routes, principalement les plus importantes, à une dure épreuve. De longs tronçons, dans un état déplorable, exigent d’urgence des charges importantes de graviers et une réfection de la chaussée par les rouleaux compresseurs», écrivent-ils dans un rapport au Grand Conseil.

Tout cela va coûter une fortune, même si le produit de l’impôt sur les véhicules à moteur et cycles s’est élevé en 1919 à près de 270'000 francs, et qu’il pourrait atteindre 300'000 à 400'000 francs cette année, par suite de l’augmentation constante du nombre d’automobiles et de camions.

Évidemment, devant l’arrêté du 31 mars, les propriétaires d’engins vrombissants s’étranglent! Immédiatement, les chauffeurs d’autotaxis lausannois décident de faire grève le dimanche «jusqu’à ce qu’il leur soit permis de rouler hors du périmètre de la ville pendant les heures d’interdiction». L’Automobile Club vaudois et la toute récente Ligue vaudoise des automobilistes et motocyclistes protestent.

«Il faut que le piéton s’habitue à aller se promener où il n’y a pas d’autos»

Député radical, le Dr Lucien Jeanneret interpelle le Conseil d’État: «L’interdiction cause un préjudice considérable à plusieurs industries, notamment celle des hôtels, durement éprouvée depuis la guerre.» L’élu cite en exemple les cantons de Berne et du Valais, où l’hôtellerie est très développée, et où les autos roulent librement le dimanche. Pour le Dr Jeanneret, les adversaires de la circulation le dimanche cèdent à un mouvement de «jalousie sociale». «Il faut que le piéton s’habitue à aller se promener où il n’y a pas d’autos», estime-t-il.

Enfin, déclare le médecin, «les gens qui habitent au bord des routes ne sont pas destinés à devenir tuberculeux! Il faut chercher ces malades dans les villes et les logis obscurs, dans les rues du Pré et du Flon (ndlr: à Lausanne).» Il demande qu’au moins cinq routes soient accordées aux automobiles.

«Il faudrait que les nonante-neuf centièmes de la population se laissent écraser (cela arrive), ou empuantir, empoussiérer, éclabousser de boue, parce que quelques centaines de citoyens veulent s’accorder un petit plaisir!»

Son collègue socialiste Charles-Théophile Naine est remonté contre les autos: «Il y a un certain nombre de citoyens qui veulent aller dîner par ce moyen-là hors de chez eux et pour cela il faudrait que les nonante-neuf centièmes de la population se laissent écraser (cela arrive), ou empuantir, empoussiérer, éclabousser de boue, parce que quelques centaines de citoyens veulent s’accorder un petit plaisir!»

Eviter l'interdiction totale

Le Conseil d’État de 1920 n’est pas réellement hostile au trafic dominical. Il a en réalité voulu répondre au souhait «d’une très grande partie de la population», exaspérée par les chauffards. Il craint qu’en l’absence de ces restrictions une initiative populaire n’aboutisse à des interdictions plus drastiques encore. Le Conseil d’État annonce également l’introduction d’une brigade volante de contrôle de la route, «qui agira avec courtoisie, mais aussi avec fermeté».

«Il faudra, une fois ou l’autre, rendre à la route la liberté qui appartient à la route»

L’interdiction de circuler le dimanche dans le canton de Vaud tient bon jusqu’en octobre. Mais des voix critiques s’élèvent: «À la longue, écrit la «Feuille d’Avis de Lausanne» le 9 août, on ne va pas contre le progrès. Il faudra, une fois ou l’autre, revenir sur ces interdictions et rendre à la route la liberté qui appartient à la route.»

Des mots qui font écho à ceux du Dr Jeanneret: «Nous sommes devant un instrument moderne, un instrument de travail aussi commun que la bicyclette; nous devons l’admettre et quoi qu’on fasse l’automobile est en marche et passera partout, et toutes les restrictions ne serviront à rien!»

Vers la fin des restrictions

Vision prémonitoire: en 1923, après avoir sondé les Communes, le Canton de Vaud lève l’interdiction. En 1925, la circulation dominicale est possible du Léman au lac de Constance (avec des restrictions de vitesse ou des fermetures locales ici ou là). Cette même année, après pas moins de dix votations populaires, les irréductibles Grisons finissent eux aussi par céder et abolissent l’interdiction générale.

Puis rien n’arrêtera le trafic automobile, les piétons marcheront sur les trottoirs, calèches et chars tirés par des chevaux vont disparaître, de même que les diligences alpines, bientôt remplacées par des autocars.