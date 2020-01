Plongeons dans les années 20

Radio, téléphone et automobile: en avant la technique!

Trois inventions majeures, d’un usage absolument banal de nos jours, font leur entrée dans la vie quotidienne des Vaudois durant ces années folles: la radio, le téléphone et l’automobile.



Pour la première, Lausanne fait carrément partie des pionniers puisqu’elle est la première ville de Suisse et la quatrième en Europe, en 1922, à s’équiper d’un émetteur, dont le rôle premier est de transmettre des informations météorologiques aux avions de la ligne Paris-Lausanne. Mais très vite, elle émet aussi de la musique et, en août 1922, les passagers de l’un de ces vols peuvent écouter, stupéfaits, un concert de cors de chasse tout en admirant un troupeau de chamois sur un sommet du Jura! Et si, en 1924, on ne compte encore qu’un millier de postes à galène dans toute la Suisse, ils seront 300'000 en 1931, qui peuvent capter les tout nouveaux émetteurs de Sottens, de Beromünster et de Monte Ceneri.



Au début de cette folle décennie, les numéros de téléphone vaudois n’ont encore que quatre chiffres, alors que le Département des travaux publics étudie la faisabilité d’un réseau téléphonique cantonal avec centrale automatique, destinée à relier les différents départements de l’Administration cantonale, ainsi que les principaux offices qui en dépendent, préfecture, gendarmerie, Parquet, greffe du tribunal. On va bientôt se passer des «demoiselles du téléphone», qui établissaient jusque-là les communications, et pouvoir composer soi-même le numéro de son correspondant. Et de 3,3 appareils pour 100 habitants en 1920, on passera à 11 en 1940.



Ce fut un peu plus conflictuel pour l’automobile! On n’en compte que 8902 en Suisse en 1920, à 90% au service du commerce, des services publics, de l’industrie ou de l’agriculture, mais elles occupent nombre de conversations.



Dans un pays où l’on se déplace essentiellement à pied, voire à bicyclette, ces engins sales, bruyants, soulevant des nuages de poussière sur les routes non goudronnées de l’époque, sont accusés d’être un danger public, de propager les microbes, de gêner les déplacements des troupeaux de vaches, d’empêcher les enfants de jouer dans la rue. Sans oublier qu’ils abîment les routes, ce qui risque de coûter cher aux Communes... C’est pourquoi, dans le canton de Vaud, on leur interdit de rouler le dimanche! C’est d’ailleurs l’anarchie en Suisse, où, faute de législation fédérale, les Cantons font ce qu’ils veulent. Et certains rêvent d’imiter les Grisons, où les voitures seront totalement interdites jusqu’en 1926.



Mais la bataille est inégale. En été 1923, l’interdiction de rouler le dimanche sur les routes vaudoises est remplacée par une sévère limitation de la vitesse: 30 km/h en rase campagne, et 18 km/h en ville. En dépit de l’augmentation du nombre de morts sur les routes, rien n’arrêtera plus l’automobile. Même pas les réflexions sur cette époque où, décidément, tout s’accélère et où la vie devient frénésie, dit-on.



À Lausanne, les signaux de circulation font leur apparition en 1927, et dès 1929 les piétons n’ont plus le droit de traverser Saint-François n’importe comment, mais seulement sur les «chemins de protection» à leur intention, alors que l’on crée, sur cette même place, le parcage en épi pour mettre fin à l’anarchie.

Gilles Simond