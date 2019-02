Tout savoir sur le phénomène Dunant

«Éditer ce livre à Genève chez Labor et Fides a du sens, nous apprend son auteur Corinne Chaponnière. Henry Dunant était un chrétien convaincu, un protestant qui réussit à fédérer de tout petits groupes de jeunes gens pour en faire l’Alliance universelle des unions chrétiennes de jeunes gens. C’est l’une des réussites de sa vie, après la création du mouvement de la Croix-Rouge».

Paru en 2010 en France dans une première version non illustrée, «Henry Dunant, la croix d’un homme» s’est refait une beauté chez Labor et Fides.

Reste-t-il des mystères à percer au terme de ce travail monumental? Il y en a un. C’est le visage de Léonie Kastner, cette amie dévouée d’Henry Dunant dont j’ai cherché l’effigie absolument partout et sans succès. Je me suis résolue à placer dans le livre le portrait d’une princesse de Bavière avec laquelle Dunant l’avait comparée. Bien sûr je donnerai n’importe quoi pour lire leurs lettres, afin de pouvoir mesurer leur degré d’intimité. Au vu des sources à disposition, je ne suis pas du tout convaincue qu’ils aient été amants. Il était plutôt son chevalier servant. Dunant fut comme Henri-Frédéric Amiel, auquel je m’intéresse actuellement, un célibataire endurci.

Quel est le secret de ses réussites et de ses échecs? Voir grand, pour chacun de ses projets. Quand c’est réussi, on appelle ça de l’ambition, quand c’est raté, de la mégalomanie. Il a très bien réussi l’Alliance des unions chrétiennes de jeunes gens, la Croix-Rouge et sa quête du Prix Nobel de la paix. À côté de ces succès-là, que d’échecs! À commencer par ses investissements en Algérie qui ont ruiné ses amis genevois devenus des actionnaires floués. Après ça, il était prêt à recommencer en Tunisie, puis en Palestine… Il espérait rembourser ses créanciers en une seule fois, grâce à un grand coup, mais jamais petit à petit. Son projet de Bibliothèque universelle qui concernait tous les écoliers de France devait l’enrichir, tout comme la fabrique de pansements dont il avait eu l’idée pendant la guerre franco-prussienne de 1870. Deux fiascos.

Vous êtes-vous attachée au personnage, et si oui pourquoi? Quand on passe presque trois ans en compagnie d’un tel homme, on s’y attache forcément. En avançant dans l’analyse de sa correspondance, je me sentais si proche de lui que je pouvais deviner quand il allait se casser la figure et ça m’exaspérait. J’avais envie de le tirer par le col pour le mettre en garde. Bien sûr, je me suis attachée à sa fragilité; il m’a émue par sa paranoïa. Elle ne sort pas de nulle part. Elle vient du naufrage de ses projets en Algérie qui l’ont mis au ban de la société genevoise, ses créanciers étant tous des amis qui avaient eu confiance en lui. Il a donc transformé sa culpabilité en une haine féroce à l’égard des Genevois qu’il considérait comme des ennemis. J’ai compris que par instinct de survie, ce grand sensible enveloppait dans la même détestation ses créanciers et la camarilla de Gustave Moynier, le premier président du CICR, qui s’était chargé d’oblitérer son rôle décisif dans la création du mouvement de la Croix-Rouge. Je n’exagère pas en écrivant que jusqu’à la peau de son lait ou les ivrognes sous sa fenêtre lui semblaient envoyés par ces gens-là… (24 heures)