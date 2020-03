Un braconnier abat un gendarme vaudois

La protection des animaux se heurtait au braconnage

Il faut dire un mot sur le contexte entourant l’assassinat de David Échenard. À cette époque, comme l’explique le surveillant de la faune retraité vaudois Bernard Reymond, historien des gardes-chasse et du braconnage, «les gendarmes font ce qu’ils peuvent et ce n’est pas facile avec une population en majeure partie complice avec les «chasseurs de l’ombre».



«Ainsi, des codes (volet ouvert ou fermé, drapeau, etc.) indiquent si le «gabelou» est opérationnel ou non. Des fusils d’ordonnance, bricolés, sous housse étanche, sont dissimulés dans des cachettes en montagne.»



En 1913, pour le journal des chasseurs «Diana», il est «de notoriété publique que certains individus chassent toute l’année dans la haute montagne, ne ménageant ni les femelles au moment de la mise bas ni les petits qui les accompagnent, et utilisent pour cette chasse armes et engins prohibés».



En 1914, les gardes ont infligé pas moins de 324 contraventions sur l’ensemble du territoire cantonal. Ce braconnage à outrance, endémique dans certains secteurs, provoque une chute du nombre d’animaux et les chasseurs «légaux» se plaignent de la disparition du gibier. Non seulement ils n’arrivent pas à tirer, mais les chamois deviennent invisibles!



Petit retour en arrière. En Suisse, le gros gibier (bouquetin, cerf, chevreuil, chamois) a été fortement chassé durant le XIXe siècle. En effet, la naissance de la République helvétique met un terme au privilège seigneurial de la chasse, qui s’ouvre à tous en 1800 contre paiement d’un permis. Le gibier devient dès lors une ressource alimentaire et financière parfois importante pour les familles nombreuses et pauvres des régions de montagne.



Conséquence: vers 1850, bouquetins et cerfs disparaissent du paysage suisse (de même que les «concurrents» des chasseurs, ours, loups, lynx, loutres, aigles et gypaètes barbus), chamois et chevreuils se raréfient. D’où l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la chasse, en 1875. Elle limite la chasse au gros gibier entre le 1er septembre et le 15 octobre, et interdit d’abattre les mères et leurs petits. Elle prohibe l’usage d’armes à répétition et ordonne la création de districts francs dans les cantons alpins, où la chasse est totalement interdite. Des gendarmes gardes-chasse sont recrutés afin de les surveiller.



Le district franc du Grand-Muveran, site du drame de juillet 1918, est créé en 1896. D’une taille de 78 km2, il est ensuite agrandi côté valaisan. Or, si ces mesures de protection de la faune ne plaisent guère aux habitants de la région, ils comprennent vite que le district franc devient un «réservoir» à gibier, dans lequel il est tentant d’aller se servir! C’est là que s’installe le duel sans merci entre «pirates chasseurs» et gendarmes, encore exacerbé par les difficultés de la Première Guerre mondiale, restrictions alimentaires, hausse des prix, baisse des salaires, chômage croissant et appauvrissement des familles dont les hommes sont mobilisés.



«D’un côté comme de l’autre, des représentants de la loi comme des chasseurs de l’ombre, les luttes ont été intenses», conclut Bernard Reymond.