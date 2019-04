Une jeune Morgienne à la cour de Catherine II de Russie

En été 1790, la Morgienne Jeanne Huc-Mazelet, âgée de 25 ans, issue d’un milieu de commerçants peu fortunés mais cultivés, quitte la rive du Léman pour celle de la Neva, le fleuve qui traverse Saint-Pétersbourg. Sa mission: être la gouvernante de la grande-duchesse Marie Pavlovna, 4 ans et demi, petite-fille de l’impératrice Catherine II, cinquième enfant et troisième fille de son fils l’archiduc Paul.

La Vaudoise, qui en partant ne connaissait ni la durée de son «exil» ni le montant de son salaire, pensait passer quelques années en Russie. Elle va y consacrer près de quinze ans de sa vie, connaître trois monarques – Catherine II, son fils Paul Ier et son petit-fils Alexandre Ier – sans se départir de son rôle d’observatrice discrète et attentive. Sa riche correspondance avec sa famille fait l’objet d’un livre de la collection Ethno Doc, qui sort de l’ombre sa destinée aussi bien que les coulisses de la vie de l’une des plus grandes cours du Siècle des Lumières.

«Je veux devoir ma fortune à mon mérite et point à une épousaille»

Des textes présentés et annotés par des spécialistes, qui permettent d’en savoir plus sur le contexte et les personnages croisés par Mlle Mazelet, de la petite colonie de compatriotes expatriés qu’elle fréquente – dont bien sûr son protecteur Frédéric-César de La Harpe, précepteur du futur empereur Alexandre Ier – à l’élite aristocratique qu’elle frôle.

Dans les ors des palais impériaux, la jeune et modeste Morgienne qui veut «devoir [sa] fortune à [son] mérite et point à une épousaille» va surtout développer une extraordinaire relation d’amitié et de confiance avec sa futée pupille, la future princesse éclairée de Saxe-Weimar-Eisenach, amie des arts et des sciences. Jusqu’à la mort de sa «Jeannette», sa «meilleure amie», en 1852, Marie Pavlovna lui témoignera une affection et une reconnaissance infinies. (24 heures)