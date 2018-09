[VIDEO] L'empoisonneur vaudois est décapité en public à Moudon

Vaud: une exécution qui sera la dernière

Le bourreau, qui avait travaillé du glaive à onze reprises en terre vaudoise entre 1805 et 1853, n’y opérera plus après ce 10 janvier 1868. Oh, pas que les exhortations moralistes du pasteur Benoît aient empêché tout crime sanglant dans le canton, de loin pas. Mais l’exécution de Freymond n’a fait que rendre plus vif encore le débat autour de la peine de mort.



En 1866, appelés à se prononcer au plan fédéral, les hommes de Suisse avaient refusé son abolition par 65,8% des suffrages et de nombreux cantons l’appliquaient encore. Neuchâtel l’avait pourtant abolie depuis 1864.



Et en janvier 1868, face au cas de l’empoisonneur de Corrençon, la commission du Grand Conseil vaudois chargée d’examiner et de préaviser sur son recours se divise. Une majorité (3 membres sur 5) s’oppose à la peine capitale et propose la commutation de la sentence en celle de 30 ans de réclusion. Par 124 voix contre 69 et 5 billets blancs, les députés suivent cependant l’avis de la minorité estimant qu’«en présence des crimes qui se multiplient, il y aurait danger à abolir la peine de mort, et que dans le cas présent absolument aucune circonstance ne saurait justifier la grâce». Elle fut donc refusée.



Les idées abolitionnistes continuent néanmoins à progresser et, en 1874, les Suisses approuvent la révision totale de la Constitution fédérale, qui prévoit la suppression de la peine capitale (elle sera réinstaurée dans certains cantons en 1879). Et finalement, en janvier 1875, les députés vaudois acceptent la modification des articles du Code pénal relatifs à l’application de la peine de mort, remplacée par la réclusion à perpétuité. On ne coupera plus de tête en Pays de Vaud.

G.SD