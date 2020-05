Genton, l’assassin de Cour, a nié et nié encore

Le 4 février 1895, dans un fenil de la campagne de Beauregard, au sud de l’avenue de Cour, à l’ouest du chemin de Bellerive, à Lausanne, les agents Favrat et Theintz, du poste de police d’Ouchy, découvrent un corps d’homme caché entre le tas de foin et la paroi du fond. Il est «rigide comme une barre de fer. Des glaçons pendaient de sa bouche. La moitié de la face était rongée par les rats. Le crâne était fracassé», relate la «Feuille d’Avis de Lausanne» le lendemain.

L’identité du malheureux est vite établie: il s’agit de François Évard, jardinier de 20 ans employé à Beauregard, porté disparu depuis le 8 décembre . Le médecin légiste n’a pas besoin de faire trop d’efforts pour conclure que le pauvre homme n’est pas mort de froid ou d’une mauvaise chute. Il ne fait aucun doute qu’il a été assassiné, ce qui cause «une émotion assez considérable à Lausanne», toujours selon le quotidien.

Cueilli au Café Wicky, rue Chaucrau

Rapidement, les limiers sont sur les traces d’un suspect «d’une peu édifiante réputation», voleur récidiviste, condamné en Savoie et dans le canton de Vaud. Ce collègue d’Évard à Beauregard a cherché du travail en se présentant sous le nom du défunt. Le matin du 27 février , cet individu, Samuel Genton, est cueilli au Café Wicky, rue Chaucrau, à Lausanne, porteur des papiers d’Évard. Il est mis sous les verrous du poste de la Palud. Dès la nouvelle de son arrestation connue en ville, de nombreux Lausannois se précipitent à la Palud dans l’espoir de voir sortir le prisonnier.

«Coupez-lui le cou tout de suite!»

«Genton n’a pu être transféré à l’Évêché qu’hier après-midi, à trois heures, tant la foule de curieux était nombreuse sur la Palud, écrit la «Feuille». L’assassin présumé était tellement sale qu’il a fallu, avant de l’écrouer, lui faire prendre un bain et désinfecter ses vêtements. C’est l’agent Goumaz, du poste de la Palud, qui a conduit Genton, les menottes aux mains, à l’Évêché. Durant le trajet, des personnes ont crié: «Coupez-lui le cou tout de suite!» Genton, le visage défait, semblait avoir hâte d’être à l’abri et montait quatre à quatre les Escaliers-du-Marché.»

Mais Genton a des ressources et, quelques semaines après avoir été embastillé, il s’évade grâce à «une corde longue de 10 m 40 , faite avec les draps de son lit». Une prime de 300 francs est promise à qui permettra son arrestation. Elle est remportée par deux agents qui coincent le fugitif dans une grange au Mont.

«Je n’ai rien à dire. C’est à la justice à prouver de quelle façon Évard est mort»

Le lundi 19 août 1895 , le procès de Genton s’ouvre devant le Tribunal criminel de Lausanne. Il «n’a cessé de protester de son innocence», relève la «Feuille». Mais il a livré un récit embrouillé. Évard et lui seraient partis ensemble du chemin de Bellerive pour monter en ville, puis se seraient séparés. Or, le matin même, Évard était allé retirer 275 francs sur son carnet d’épargne, une somme, pour l’époque.

Le deuxième jour du procès est accablant: plusieurs témoins viennent raconter comment, dans les jours qui ont suivi la disparition du jardinier, son compère Genton, habituellement sans le sou, a vécu sur un grand pied, s’achetant notamment un complet de 35 francs . «Je n’ai rien à dire. C’est à la justice à prouver de quelle façon Évard est mort», répond l’accusé au président Bergier, qui le somme de dire la vérité. «Je n’ai rien à avouer.»

Coïncidences frappantes

Le 22 août, le procureur général Decoppet tonne: «N’est-il pas frappant de constater que le chiffre des dépenses de Genton correspond presque exactement à celui de la somme retirée par Évard? N’est-il pas frappant de voir que ces dépenses commencent précisément le jour de la disparition d’Évard?»

Et quand le président lui demande s’il n’a rien à ajouter, Genton persiste à clamer son innocence. Mais il ne convainc pas le jury, qui le reconnaît coupable par huit voix contre une. Genton est condamné à 27 ans de réclusion. Mais le même soir il fait venir le juge informateur et lui avoue avoir tué Évard. «Cet aveu est un soulagement pour la conscience des jurés, qui pouvaient conserver quelques doutes sur la culpabilité de Genton», commente la «Feuille d’Avis». En outre, Genton refuse de se pourvoir en cassation et demande à être immédiatement transféré au pénitencier cantonal de Béthusy pour y subir sa peine.

Seconde évasion

Fin de l’histoire? Eh non! En janvier 1900, Genton réussit une évasion rocambolesque du pénitencier en compagnie de deux autres condamnés et disparaît dans la nature. Sa cavale va durer trois ans et demi. Mais en septembre 1903 il est arrêté pour vol à Lyon, porteur de faux papiers. «C’est grâce à sa fiche anthropométrique envoyée de Lausanne, conclut la «FAL», qu’on est parvenu à établir la véritable identité du personnage.» Qui, cette fois, sera bouclé pour de bon.