Gilles pleure Édith, avec qui il redonnait le sourire aux Romands

«Adieu, ma biche, adieu, beau visage vivace, silhouette fragile, adieu, brûlante ardeur, tendresse, malice, esprit, fougue, adieu, mains qui volaient sur le clavier pour en faire jaillir des oiseaux et des flammes, adieu, cœur prodigue qui aimait tant la vie. Pour nous retrouver, il faudra regarder plus haut désormais. Qu’est-ce que la mort, je n’en sais rien, je n’y crois pas. Quand j’entendrai le bruit du vent sur la mer, le chant des oiseaux dans le ciel, quand je verrai courir les biches à travers les bois, devant toutes les choses libres et vivantes, je penserai à toi, je saurai qu’il y a un peu de toi partout où la vie s’exalte et chante.»

C’est ainsi que Jean Villard, dit Gilles, en ce début du mois d’août 1948, prend congé d’Édith Burger, sa complice des années de guerre, dans un texte publié par le magazine «Radio Actualités».

Le chansonnier vaudois, 53 ans, est dévasté, sa peine – on le comprend en lisant ces mots – immense. «Créature solaire» (c’est lui qui le dit), Édith Burger fut sa confidente, elle le réconforta lorsqu’il repartait de zéro, l’âme en peine, à l’issue de ces années 1930 marquées par la montée du fascisme et le début de la guerre.

En France où il vivait depuis 1920, la fin du Front populaire a mis un terme à son rêve de voir un monde guidé par l’argent – réécoutons «Dollar», considérée comme la première chanson engagée – céder la place à la république des hommes libres, ouvriers ou artistes. La mort de sa fille Laurence, en 1936, à 12ans, du tétanos, l’a rempli de tristesse et de culpabilité, il s’en veut de ne pas s’en être suffisamment occupé. Le décès de son père, l’architecte Louis Villard, géant bâtisseur d’hôtels, deux ans plus tard, en rajoute une couche.

«S’ouvre pour moi un tunnel noir où je cheminerai seul d’abord, bientôt avec la moitié du monde»

Son duo Gilles et Julien, avec Aman Maistre, a capoté après six ans de succès. Son couple part à vau-l’eau. Sur cette période, Gilles écrira: «S’ouvre pour moi un tunnel noir où je cheminerai seul d’abord, bientôt avec la moitié du monde, quand le diable, réveillé par la veulerie des hommes, déchaînera sur une Europe ensorcelée les légions d’Adolf Hitler.»

Septembre 1939, mobilisation générale. De Paris, Jean Villard doit rejoindre le bataillon territorial 126. Dans la Ville lumière, il a vécu comme une cigale, il est fauché et, pour payer son billet de train pour Lausanne, il doit mettre sa voiture au mont-de-piété. Pour la troisième fois de sa vie, il se sent naufragé.

Heureusement, la chanson va le sortir de son cafard. D’abord quand il se rend à Radio-Lausanne. Au génial chansonnier du duo Gilles et Julien, qui se croit oublié en Suisse, on propose un défi incroyable, qui d’abord le terrifie, avant de lui remettre pour de bon le pied à l’étrier: écrire une chanson par semaine, diffusée le samedi soir, pendant un an. C’est ainsi qu’il entame sa «résurrection».

Engagé avec ses chansons dans la troupe des loisirs à l’armée, il rencontre bientôt sa future sauveuse, elle aussi chargée de distraire les pioupious, pianiste diplômée de virtuosité du Conservatoire de Bâle, Jurassienne, qui collabore aux émissions de Radio-Lausanne depuis 1930.

Édith Burger.

«Un beau jour je vois se joindre à nous une jeune femme rousse et pétulante qui se nomme Édith Burger. […] Dès qu’elle se mit à jouer, je compris qu’elle était musicienne jusqu’au bout des ongles. Elle avait un toucher exceptionnel, à la fois léger, nerveux et plein, une voix comme je les aime, une voix qui accroche, avec cette pointe d’inflexion un peu canaille, juste ce qu’il faut. Son œil noir, son mordant, sa gaieté, son intelligence qui faisait passer les plus mauvais textes, son visage, son allure, tout cela exerçait sur le public une emprise immédiate.»

«Elle agissait envers moi comme une sœur plus jeune, une sœur un peu jalouse, exclusive, merveilleusement tonique»

Les deux vont faire la paire. Elle le réconforte, il lui fait franchir un palier qualitatif grâce à ses années d’expérience sur les scènes de Paris, de France et de Navarre. «Je ne fus jamais pour elle qu’un ami, un camarade, semble regretter Gilles dans son autobiographie, mais elle m’avait adopté, elle me soignait, bousculait mes songes moroses. Elle agissait envers moi comme une sœur plus jeune, une sœur un peu jalouse, exclusive, merveilleusement tonique.»

Le 19 octobre 1940, ils inaugurent le cabaret Le Coup de Soleil, situé au sous-sol de l’Hôtel de la Paix, à Lausanne, ouvert du mardi au dimanche de 21heures à 1 ou 2 heures du matin. Devant tout le gratin vaudois – Conseil d’État, Municipalité de Lausanne, notables –, le duo fait des étincelles, le succès est immédiat.

Édith et Gilles au Coup de Soleil.

Le Gilles nouveau est arrivé: alors que dans son duo avec Julien il était au clavier, avec Édith il retrouve sa liberté et se souvient que sa formation à l’exigeante école de Jacques Copeau, dans les années 1920, a fait de lui un artiste de scène complet, à la fois comédien, mime, danseur et chanteur. Détaché du piano, il bouge, joue, gesticule, interprète, raconte des blagues. Il revit. Édith, elle, la pianiste classique amoureuse des grands compositeurs, peut déployer dans les textes de Gilles sa voix un rien canaille, tantôt gouailleuse, tantôt émouvante, non sans un clin d’œil malicieux sous la flamme rousse de ses cheveux. Le public l’adore.

«Comment n’aurais-je pas essayé de profiter pour lutter, sur ma petite tribune du Coup de Soleil, contre la propagande de l’Axe»

«Comment n’aurais-je pas essayé de profiter pour lutter, sur ma petite tribune du Coup de Soleil, contre la propagande de l’Axe, se demande Gilles, effrayé par les foules prêtes à emboîter le pas aux dictateurs. Je pouvais tout au plus prétendre à exprimer ce que je ressentais, à me délivrer moi-même de mon dégoût pour les régimes totalitaires en chantant l’homme et sa liberté; et je pouvais espérer que quelques-uns me suivraient et peut-être entraîneraient leurs amis.»

Pour ne pas donner prise à la censure, qui veille sous la forme d’agents de police, il faut la jouer finaude, par allusions. Quitte à lâcher, dans un petit poème: «Un jour, ces tyrans révolus/Voltigeront de leur tanière/Dans un ouragan de colère/Un cyclone de coups d’pied au cul/Dans la marmite à Belzébuth!»

Marcel Pagnol, en larmes

Un soir de septembre 1942, Édith et Gilles créent une chanson intitulée «Quatorze juillet», évocation des bals et de la gaieté de la fête nationale française, en présence du cinéaste et écrivain Marcel Pagnol et de sa compagne, l’actrice Josette Day, de passage à Lausanne. «Nous chantons dans un silence impressionnant, racontera Gilles, mais comment vous dire l’émotion qui s’empara alors du public? Cela, je ne l’oublierai jamais: nous vîmes, Édith et moi, toute une salle en larmes, et au milieu Pagnol sanglotant!»

Quand, après la victoire alliée d’El Alamein, en novembre 1942, les duettistes lancent «Les conquérants», décrivant le repli des «hommes de fer» («Ah! La jolie déroute au fond des enfers»), le public de toute la Romandie, qui entend chanter Gilles grâce à Radio-Lausanne, se précipite au Coup de Soleil pour entendre la chanson avant qu’elle ne soit interdite par la censure. Mais le censeur en chef ne trouve rien à redire, sauf: «Votre spectacle est excellent.»

«Le consul général d’Allemagne, silencieux et discret, qui venait prendre la température de Lausanne et la mesure de l’opinion»

«Le Coup de Soleil devint ainsi un rendez-vous européen, écrivit Gilles, et je vois encore, dominant de sa haute taille la petite foule compacte et vibrante qui saluait «Quatorze juillet» ou «Les conquérants», le consul général d’Allemagne, silencieux et discret, qui venait prendre la température de Lausanne et la mesure de l’opinion.»

Édith et Gilles partent aussi à la conquête de la Suisse, donnant des récitals dans les théâtres de ses grandes villes et gagnant une popularité qui parfois les encombre. Dès l’automne 1944, ils chantent à Lyon à peine libérée, à l’appel des résistants qui ont reconquis la ville. Devant le cercle militaire où ils se rendent, une section de gardes républicains en grand uniforme leur fait une haie d’honneur, sabre au clair…

La guerre terminée, un Paris reconnaissant rend aux duettistes un vibrant hommage. Sous forme officielle – Légion d’honneur pour Gilles, Palmes académiques pour Édith – et par des ovations lors de leurs spectacles, un mois de salles combles au Théâtre de l’ABC, en mars-avril 1947. C’est dire si le duo a le vent en poupe.

Tout s’écroule un an plus tard, quand Édith, à qui l’on a découvert un voile au poumon, est envoyée à Leysin pour six mois. Le Coup de Soleil doit fermer. À l’été, elle est proche de la guérison, Gilles peut partir en vacances en Bretagne avec sa femme, Évelyne, qu’il a rencontrée à l’été 1940. Mais un courrier le rappelle: «L’état d’Édith est désespéré», lui écrit le dessinateur Géa Augsbourg, proche ami des duettistes. Gilles a juste le temps de rentrer à Lausanne pour voir une dernière fois sa complice. Le lendemain, elle rend son dernier souffle, à 42 ans.

«Édith, nous savons bien que notre tour viendra, nous allons essayer de faire tout ce que nous pourrons, nous chanterons jusqu’au bout»

Gilles écrit: «Et nous, Édith, nous savons bien que notre tour viendra, nous allons essayer de faire tout ce que nous pourrons, nous chanterons jusqu’au bout, et peut-être, mûrie par cette épreuve, notre chanson pleine de toi touchera-t-elle davantage les cœurs qui refusent de se dessécher. Adieu, ma petite cigale, la nuit vient, repose-toi. Avec tous ceux que nous avons aimés dans ce monde, un jour, Édith, nous nous retrouverons, nous nous retrouverons.»

Gilles tiendra parole: il chantera jusqu’au bout. Mais sans Édith, rien à faire, il ne peut pas rester à Lausanne. Ce sera donc Paris. La suite est bien connue: l’ouverture, en 1949, du cabaret Chez Gilles, un des meilleurs de la capitale, au coin de la rue de l’Opéra et de la rue de l’Échelle, puis, dès mars 1951, la formidable collaboration avec le pianiste et chanteur vaudois Albert Urfer, qu’Édith Burger elle-même avait recommandé à Gilles pour la remplacer durant sa maladie.

Puis, fatigué par dix ans de vie nocturne dans sa boîte enfumée, le retour en Suisse, les tournées dans tout le pays et, en 1960, un nouveau Coup de Soleil à la place Saint-François, à Lausanne. De quoi gagner ce statut d’icône vaudoise qui va accompagner Gilles, couvert de distinctions et d’hommages, durant les dernières années de sa vie.