Un hôtelier engadinois invente le tourisme d’hiver

Un soir de septembre 1864, à l’hôtel Engadiner Kulm (le sommet de l’Engadine) à Saint-Moritz, des touristes britanniques se lamentent, tristes de devoir quitter les beautés des Alpes grisonnes où ils viennent de passer l’été. Les promenades romantiques le long des lacs aux eaux cristallines de la Haute-Engadine, les torrents impétueux, les paysages spectaculaires et sublimes, les alpages fleuris au pied du Piz Nair, où l’on grimpe à dos de mulet, tout cela va bientôt céder la place à la grisaille du smog londonien.

«Et si vous veniez passer l’hiver ici?» La légende de Johannes Badrutt, telle que narrée un jour par son petit-fils, prétend qu’il aurait suffi de cette simple question pour que l’hôtelier devienne l’inventeur du tourisme d’hiver en Suisse. Et l’idole de la station huppée grisonne, qui lui a élevé un monument en son centre.

«Si vous venez et que le temps n’est pas beau, je vous offre les frais de voyage.»

Une simple question, oui, mais tout de même assortie d’un sacré pari, propre à stimuler l’esprit joueur des sujets de Sa Gracieuse Majesté: «Si vous venez et que le temps n’est pas beau, je vous offre les frais de voyage.» Défi redoutable en effet, car à l’époque, l’Engadine est encore dépourvue de voie ferrée. Si, en été, on peut voyager à peu près confortablement en diligence, via la route créée dans les années 1820 par le col du Julier, à 2284 m d’altitude, en hiver, il faut compter douze à treize heures de traîneau depuis Coire. Et encore, pour autant que le temps le permette!

Mais, relevant le défi, les Anglais débarquent pour Noël et sont sidérés, devant le décor grandiose des sommets enneigés, au-dessus du lac gelé, quand Johannes Badrutt les accueille, en bras de chemise, sur le seuil de son établissement. Une ancienne pension que sa femme et lui ont achetée en 1857, qu’ils ont agrandie et d’où est né le premier hôtel de Saint-Moritz.

Une clientèle fortunée et oisive

Badrutt est issu d’une famille modeste, il n’a pas suivi de formation à proprement parler mais a roulé sa bosse à droite à gauche. Son père Johannes senior, qui a entre autres tenu une petite pension, a connu les affres de la faillite et a dû s’expatrier en Italie. Le mariage de Johannes junior avec la fille d’un notable de Coire lui a permis d’obtenir un certain appui financier. Il a bien compris tout le parti qu’il peut tirer de cette clientèle d’Anglais fortunés et oisifs. Ajouter une saison d’hiver à celle d’été lui permettrait d’accélérer ses amortissements. Alors il se plie en quatre pour ses hôtes, qui repartent sur leur île au printemps bronzés, pétant de santé et de joie de vivre, ravis de raconter au tout-Londres la belle expérience qu’ils viennent de vivre. Dans les années qui suivent, Johannes Badrutt et son épouse Maria font fructifier leur affaire (ils ont également onze enfants, dont huit atteignent l’âge adulte). L’argent gagné, ils le réinvestissent intelligemment dans des achats de terrain, créant la base du futur empire hôtelier familial à Saint-Moritz.

En vrai pionnier, le Grison cherche à distraire ses ladies and gentlemen entichés de sport. En été, on pratique bien entendu le golf, l’alpinisme, le tir, la voile, l’aviron, sans oublier le cricket, l’équitation ou le tennis. Désormais, en hiver, des traîneaux permettent de partir en promenade dans le décor idyllique, des luges à foin offrent de belles glissades entre l’hôtel et le lac de Saint-Moritz dont la glace, une fois la neige balayée, se transforme en patinoire, puis en piste de curling. Pour les dames, on organise des courses de luge sur le lac gelé. Durant l’hiver 1884-85, certaines participeront aux premières glissades sur la terrible Cresta Run, la piste de skeleton que Badrutt crée, pour les plus téméraires, entre Saint-Moritz et Celerina, avant que celle-ci ne soit réservée aux hommes. Dès 1891 et jusqu’à nos jours, on pratiquera le bobsleigh sur la Bob Run.

Badrutt a compris qu’il doit viser une clientèle internationale. Il agrandit son hôtel, y ajoute une bibliothèque et un salon de lecture où l’on trouve les journaux en anglais bien sûr, mais aussi en français, allemand et italien. Les amateurs de billard et de bridge ont leur salon. Dans la salle de bal, Badrutt engage des orchestres, des comédiens et des chanteurs, organise des soirées de projection au moyen de lanternes magiques.

Mais le visionnaire ne s’arrête pas là: pour devenir un palace, son hôtel doit posséder tout le confort moderne et pour cela, il ne lésine pas sur les moyens, introduisant des nouveautés comme le chauffage à air chaud, les toilettes à chasse d’eau importées d’Angleterre ou l’ascenseur hydraulique. En 1878, fasciné par les progrès techniques, il se rend à l’Exposition universelle de Paris. Il y fait l’acquisition d’un équipement ultramoderne: de quoi produire, transporter et utiliser l’électricité. Il fait aménager une petite installation hydroélectrique dans le torrent voisin et, cette année-là, les premières ampoules à arc de Suisse brûlent dans la salle à manger de l’Engadiner Kulm.

De l’électricité pour son village

Bien entendu, l’établissement est l’un des premiers à être relié au réseau téléphonique naissant, en 1889. Auparavant, Badrutt relève un autre défi, qui impressionne jusqu’à la «Feuille d’Avis de Lausanne». Le 3 novembre 1887, elle écrit: «M. Badrutt, propriétaire d’un des grands hôtels de Saint-Moritz, a entrepris l’éclairage de ce village par l’électricité. Les turbines seront installées dans les sauvages gorges de la Charnadura, qui s’étendent entre Saint-Moritz et Celerina, entre deux colossales parois de rocher au travers desquelles l’Inn, en sortant du lac de Saint-Moritz, s’est frayé un passage. Jusqu’il y a quelques mois, aucun pied humain n’avait pénétré dans ces gorges sombres.»

Les concurrents pourront bien copier, ils auront toujours un temps de retard. Dans l’Oberland bernois, par exemple, Grindelwald ne connaîtra sa première Wintersaison qu’en 1888, Wengen en 1909 et Mürren en 1910.

Et quand Johannes Badrutt rejoint sa chère épouse dans l’au-delà, en 1889, à 70 ans, il est le deuxième propriétaire immobilier d’un village lui-même devenu l’une des stations de sports d’hiver les plus huppées au monde. Pari tenu.

A lire aussi : Dans les Alpes, les hôtels de luxe se renouvellent et résistent à la crise