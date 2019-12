À Lausanne, des Italiens jouent un peu trop du couteau

Évadé et repris

Les Lausannois pensaient ne plus jamais entendre parler de Martini, devenu un prisonnier modèle à la «maison de force» cantonale de Béthusy (à l’actuel emplacement du collège homonyme). Ils se trompaient. Près de sept ans après sa condamnation, le 8 janvier 1900 vers 6 h 30 du matin, les gardiens le quittent des yeux alors qu’il est en train de vider son vase dans la fosse d’aisances en compagnie de deux autres détenus. Au moyen de fausses clés, le trio ouvre une porte, puis une grille qui donne dans la cour. Se servant de la porte d’un hangar comme d’une échelle, ils parviennent à se hisser sur le mur d’enceinte, se laissent glisser au dehors au moyen d’une corde et disparaissent.



Les compagnons de Martini ne sont pas des comiques. L’Italien Philippe Gallo a écopé de 12 ans de réclusion pour, lui aussi, le meurtre d’un cafetier lausannois, en 1896. Le Vaudois Samuel Genton, de son côté, purge une peine de 27 ans de réclusion pour l’assassinat d’un jardinier à Lausanne, en 1895. Le trio travaillait à la cordonnerie du pénitencier, où il a pu se procurer les outils nécessaires à la fabrication des fausses clés.



Inutile de dire qu’avec trois pareils zozos dans la nature, la police et la population sont sur les dents. Les gaillards sont signalés à plusieurs endroits, et le 10 janvier au petit matin, Gallo est reconnu au moulin des Engrins, à Fey. Affamé et souffrant d’un pied, il se rend sans résister. Malgré la rigueur de l’hiver, Martini tient plus longtemps. On le recherche du côté d’Échallens. Mais, un pied gelé et l’autre foulé, le 15 janvier le fugitif est pris en charge par un paysan de Vallorbe et conduit à l’hôpital de Saint-Loup, d’où on le renvoie au pénitencier.



Et Genton? C’est incontestablement le plus malin de la bande, le mieux organisé et, de surplus, il bénéficie de complicités extérieures. Il a quitté ses compagnons d’évasion dès que possible et joué la fille de l’air. Jusqu’en septembre 1903, quand la police lyonnaise arrête, pour vol, un dénommé Lagrange dont les papiers se révèlent faux. La fiche anthropomorphique envoyée de Lausanne le trahit: il s’agit bien de Samuel Genton, dont la cavale aura duré plus de trois ans et demi. Avant qu’il ne retrouve le confort de sa cellule à Béthusy.

G.SD