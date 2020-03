Un pénitencier ultramoderne pour les Vaudois

1822 Dès sa souveraineté acquise, en 1803, le canton de Vaud doit affronter de nombreux défis et bâtir les instruments de son indépendance. Afin de donner un cadre digne à son jeune Grand Conseil, ses autorités commencent par le bâtiment du parlement, édifié entre 1805 et 1808. Mais d’autres problèmes concrets se posent. Ainsi, que faire des condamnés dangereux? On ne peut plus les envoyer au Schallenwerk de Berne comme autrefois. Le gouvernement vaudois a besoin d’un pénitencier.

Il faut d’abord savoir où le mettre. On envisage un temps d’utiliser un château, à Yverdon, à Aubonne, à Grandson, à Nyon ou à Chillon, voire de transformer le grenier cantonal de Moudon. Mais Lausanne, qui ne compte que 10'000 habitants, est alors encore entourée de campagne et de verdure. Pourquoi ne pas bâtir la future «maison de force» sur les hauteurs de la ville – autrement dit à l’écart? Finalement, l’emplacement retenu est à Béthusy, hors de la ville, à l’ouest de la route de Berne, sur un plateau face au lac.

En attendant, on se tourne vers un étage de l’ancien Grand Hôpital du haut de la rue de la Mercerie, que l’État vient d’acheter et qui fournit une solution provisoire – un provisoire qui durera près d’un quart de siècle – mais ne va pas sans poser quelques problèmes de sécurité et de promiscuité entre détenus et autre résidents, dont des malades mentaux.

La question est d’importance et le gouvernement va prendre son temps, car il s’agit de ne pas se tromper. En ce début de XIXe siècle, le rôle de la prison est objet de débats, certains estiment que la perte de liberté suffit à remplacer la souffrance physique. Sous l’Ancien Régime, l’enfermement pouvait n’être qu’un prélude à des châtiments corporels (mutilation, fouet, bastonnade, marquage), au pilori, aux travaux forcés (parfois fers aux pieds) ou à la peine capitale. Les délinquants de toutes sortes pouvaient se retrouver mélangés.

Viser la rédemption

Le jeune canton, au contraire, souhaite séparer les délinquants légers, «clients» de la maison de correction, des criminels qu’on boucle dans une maison de force. Les esprits les plus éclairés de temps s’interrogent sur la fonction même de l’enfermement: ne faut-il pas par ce moyen viser la rédemption des criminels plutôt que leur seule punition? Certains magistrats vaudois ont ainsi une conception nouvelle de la manière de traiter les délinquants, et l’indépendance offre la possibilité de se doter d’une prison avant-gardiste.

Dès 1806, des architectes proposent des plans. Des Vaudois comme Alexandre Perregaux, père du bâtiment du Grand Conseil, quasi l’architecte officiel du jeune canton, mais aussi Jean-Abraham Fraisse, Henri Perregaux, fils d’Alexandre, ou Français comme Louis Damesme, qui a dessiné les prisons de Bruxelles et remanié le domaine de Mon-Repos à Lausanne. Mais la Commission des établissements de détention hésite, change d’avis. Combien faut-il de cellules? Doivent-elles n’abriter qu’un prisonnier ou plusieurs? Doivent-elles être assez grandes pour que les forçats puissent y travailler, ou faut-il pour cela créer des ateliers? Faut-il également prévoir un secteur pour les femmes? Séparer les prisonniers selon le type de délit? Le temps passe, rien n’avance et la crise politique qui suit la défaite de Napoléon en 1815 n’arrange rien.

Au printemps 1819, les choses traînent toujours quand on fait appel au nouvel inspecteur des bâtiments, le brillant Adrien Pichard, 29 ans, fraîchement revenu de France, où il a étudié à l’École polytechnique de Paris, puis à l’École des ponts et chaussées. Rompu à l’architecture, Pichard est également un expert en matière de routes et d’ouvrages d’art. Il ne lui faut qu’un mois pour soumettre un premier projet, qui sera suivi de plusieurs autres. Le très scrupuleux Pichard reprend sans arrêt ses dessins et c’est finalement son œuvre, le 27e plan soumis à la commission, qui emporte le morceau, en 1821.

Simplicité et efficacité

Durant ses études à Paris, le Lausannois a adopté les idées toutes de sobriété et d’économie de son professeur, Jean-Nicolas-Louis Durand, l’un des pères de l’architecture moderne. Son pénitencier rectangulaire sera simple et efficace. Mais cette réalisation majeure du jeune État de Vaud sera également moderne. Pour ce qu’il appelle un «monument à la sécurité publique», Pichard s’inspire de ce qui se fait de mieux à l’époque, notamment des idées de la Société britannique pour l’amélioration des prisons.

Le pont Pichard, de nos jours Grand-Pont, avant le comblement du vallon du Flon, qui a fait disparaître la rangée d’arches inférieure. Image: MUSEE HISTORIQUE DE LAUSANNE

Son bâtiment permet une surveillance centrale, des galeries en facilitent l’inspection, les détenus sont répartis en plusieurs quartiers bien séparés les uns des autres et ne peuvent pas communiquer entre eux. Les 104 cellules (dont 26 dans le quartier des femmes), bien aérées, mesurent 2,7 m de long pour 1,8 m de large et 2,4 m de haut. Elles seront équipées de bons lits de paille, avec des draps changés tous les deux mois (!).

Soucieux de salubrité, Pichard prévoit de vastes cours, qui doivent permettre la circulation de l’air. Une infirmerie, un peu à l’écart, a sa propre cour, ce qui permettra aux malades de se promener et de prendre le soleil. Les cuisines sont de plain-pied, ce qui facilite le service, et les prisonniers travailleront – en silence! – dans de grands ateliers qui servent également de réfectoires, afin d’éviter des déplacements. Ces ateliers doivent être chauffés par un système de circulation d’air chaud provenant d’un énorme «poêle-foyer» installé au sous-sol – qui malheureusement ne fonctionnera jamais et devra être remplacé par des poêles installés dans les locaux.

Last but not least, comme dirait un architecte anglophone, l’édifice possède également une certaine élégance, grâce aux arcades de sa façade sud. Des critiques, comme le vice-président de la Commission des établissements de détention en personne, le pasteur Daniel-Alexandre Chavannes, reprocheront ce manque d’austérité du bâtiment: «Les trois étages de portiques […] ôtent à l’édifice l’aspect sévère que demanderait sa destination et sont, on doit le dire, une décoration peu convenable.» C’est ignorer, ou feindre d’ignorer, que les arcades sont également des chemins de ronde permettant la surveillance de l’intérieur comme de l’extérieur du bâtiment. La construction débute en mars 1822 sous la seule direction de Pichard, qui s’installe à ses frais à proximité. L’architecte doit modifier ses plans au fil des difficultés, tout en luttant pour faire accepter ses idées par son chef de chantier. Et malgré tous les efforts de l’architecte ingénieur, le dépassement de crédit sera de près de 22%. Les prisonniers gagnent leur nouveau domicile le 1er mai 1826 (les premières évasions auront lieu trois mois plus tard…).

La nouvelle maison de force du canton de Vaud est globalement bien reçue, parfois décrite comme un «palais superbe qui domine au-dessus de la ville et se fait remarquer de loin». Considérée comme l’une des plus modernes d’Europe, citée en exemple, elle devient une attraction touristique et reçoit de nombreuses visites, de curieux comme d’experts. Retenons l’appréciation de l’écrivain Alexandre Dumas, qui s’étonne que l’ouvrage de Béthusy «ressemblait si peu à nos prisons de France que nous nous crûmes tout simplement dans un hospice».

D’une longévité assez exceptionnelle pour l’époque, Béthusy héberge des pensionnaires jusqu’en 1929 et la mise en service du pénitencier de Bochuz, dans la plaine de l’Orbe. La maison de force lausannoise est démolie en 1935, pour céder la place au collège encore actuellement en place. À l’intention d’un autre type de forçats, diront certains potaches…

Sources: «Ponts et pensées. Adrien Pichard 1790-1841, premier ingénieur cantonal», Paul Bissegger, Bibliothèque historique vaudoise, 2019. «Les prisons vaudoises (1798-1871)», Henri Anselmier, Bibliothèque historique vaudoise, 1983 «La construction du pénitencier de Béthusy», Jean-Marc Corbaz, mémoire d’histoire UNIL, 1977