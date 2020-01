Vingt ans (et plus) de soins intercantonaux pour les Broyards

1999 «Avec ce travail, on constate qu’il y a des constantes dans le milieu de la santé. Notre établissement traverse une période délicate, mais l’histoire montre que les difficultés financières et de réputation des hôpitaux ont été des soucis de tout temps.» Président du Conseil d’établissement de l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB), Charly Haenni a présenté, en décembre dernier, une plaquette historique sur la santé des Broyards et l’histoire d’un hôpital au cœur de sa région. L’HIB venait alors de se voir placé en auscultation par les deux Cantons suite à plusieurs soucis. L’ouvrage de 52 pages a été édité dans le cadre du 20e anniversaire de l’HIB, dont les conseillers d’État Charles-Louis Rochat et Ruth Lüthi signent le contrat de société simple le 21 janvier 1999.

Une fusion dont on parlait depuis le début des années 90, mais qui a mis du temps à se dessiner. «Côté vaudois, on coinçait sur le volet juridique alors que, pour les Fribourgeois, l’aspect économique de l’opération posait problème», résumait le journaliste de «24heures» Pierre Vaudan en 1998, au moment où l’affaire semble enfin dans la poche. Mais si l’intercantonalité est désormais vue comme la normalité, comment les Broyards se soignaient-ils avant 1999? C’est sur cette question qu’ont travaillé le journaliste de «24heures» et archéologue Erwan LeBec, ainsi que les enseignants et historiens Gilbert Marion et Alain Chardonnens, lequel en a profité pour publier aussi un livre sur l’hôpital d’Estavayer.

Véritable zoulou exposé

«C’était fascinant de se plonger dans l’histoire des systèmes de soins et donc la société de l’époque. La santé dans la région broyarde est finalement symptomatique de l’histoire des soins dans les régions périphériques. De tout temps, il a fallu convaincre pour mettre en place infirmeries ou hôpitaux», commente Erwan LeBec, qui a grandi à Payerne. Il s’est particulièrement intéressé à la vie des hospices du chef-lieu du district Broye-Vully, dont on trouve les premières traces dès le XIVe siècle, comme à Estavayer.

Payerne a pu compter sur deux cas typiques de la santé en Suisse. D’abord une maison d’assistance aux pauvres et aux malades, située à proximité du monastère, remplacé désormais par l’actuel Hôtel de Ville. L’institution ne survivra pas à la chute du régime bernois et les locaux sont réutilisés sous diverses formes. En 1880, un véritable zoulou, attesté authentique par des professeurs de Genève et de Lausanne, y est exposé dans son costume traditionnel! Raison pour laquelle, dès 1883, l’infirmerie se construit dans le secteur des Rammes, avec un bâtiment voué aux soins, même si les soucis financiers sont récurrents. Ainsi, «en 1959, la vente annuelle, avec son manège, les buffets, la tombola, la pêche miraculeuse et la roue aux saucissons, permet de compenser l’équivalent des deux tiers du déficit», relate l’ouvrage. Actuellement, le bâtiment dit de l’Ancien Hôpital a été aménagé en école.

Après de longues négociations communales avec l’hoirie Zbinden, l’hôpital actuel de Payerne ouvre ses portes à l’avenue de la Colline en octobre 1972. Il devient le premier hôpital de zone du canton de Vaud. Détail tragique, le jour des portes ouvertes, un visiteur décède d’un arrêt cardiaque. Désormais bâtiment médical principal de l’HIB, le site a été plusieurs fois remodelé et devrait encore l’être à l’avenir. Un projet d’agrandissement à 60 millions avec une nouvelle entrée principale a été présenté courant 2019.

Petite cité savoyarde ayant rejoint le canton de Fribourg à la fin du Moyen Âge, Estavayer-le-Lac a vu trois établissements hospitaliers se succéder en ses murs. Le premier a vécu six cents ans, le deuxième six et le dernier soigne les patients au bord du lac de Neuchâtel depuis 1883. L’une des fonctions de l’hôpital des débuts résidait dans l’assistance et le secours aux plus démunis. Désormais, La Poste occupe les lieux. Après une courte parenthèse, l’ancien pensionnat des Jésuites, chassés du canton de Fribourg par les radicaux en 1857, devient le nouvel hôpital d’Estavayer en 1883, sous l’impulsion du curé Nuoffer.

Comptes brûlés

Le bâtiment appartenait à un industriel neuchâtelois, propriétaire d’une usine de chapeaux. Anticlérical, il ne souhaite pas vendre à une institution catholique. Mais le rusé curé passe par une série d’intermédiaires pour ne pas éveiller les soupçons. «On ne trouve que très peu d’archives de cette époque, car les conservateurs, qui peinaient à boucler les comptes, les ont fait brûler pour éviter de devoir les présenter aux radicaux», souligne Alain Chardonnens. L’historien rappelle aussi la mainmise des sœurs hospitalières au début du XXe siècle, quand un jeune homme de Châbles est soigné à l’Hospice de la Broye. Ayant reçu des exemplaires de la «Tribune de Genève», du «Courrier» et du «Peuple suisse» par sa famille, il découvre son colis ouvert et les journaux au feu. «On ne peut pas tolérer que des feuilles aussi immondes, aussi sales, se lisent dans notre hôpital», assène la sœur.

Cela n’empêchera pas l’hôpital de se moderniser avec l’achat d’une installation de rayons X en 1915 ou la construction d’une annexe abritant Urgences et bloc opératoire en 1960. Mais la santé financière reste toujours précaire, si bien que le préfet Georges Guisolan est le premier à évoquer une collaboration avec Payerne en 1970. Il faudra encore près de trente ans pour que l’HIB naisse.

Salaire inférieur au pasteur

En quelques lignes, la plaquette présente aussi l’histoire des hôpitaux d’Avenches et de Moudon. Le second a fermé ses portes en 1999 et a été transformé en EMS dans la foulée. Concernant le premier, une anecdote savoureuse rappelle qu’en 1671 le salaire du médecin était fixé en espèces et en nature. Il était comparable à celui des régents, mais en tout cas inférieur à celui du pasteur. «De manière générale, aux divers endroits, on constate les mêmes réflexions urbanistiques pour la santé publique, détaille Gilbert Marion. Si les maladières ou maladaires, qui ont souvent donné leur nom à des quartiers, étaient situées à l’extérieur des villes, les hôpitaux sont à l’entrée de celles-ci, pour éviter au mieux que les maladies ne puissent se transmettre.»

Employant désormais 800 collaborateurs, l’Hôpital intercantonal de la Broye concentre les activités aiguës, opératoires, médicales et d’urgence à Payerne (105 lits), la réadaptation étant pratiquée à Estavayer-le-Lac (47 lits). Le budget annuel de l’établissement tourne autour des 100 millions de francs pour plus de 40'000 journées d’hospitalisation.

Plaquette disponible aux librairies Page 2016, à Payerne, et Marschall, à Estavayer, ou par e-mail: amis-hib@hibroye.ch.