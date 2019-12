À Lens, la montagne fait des vagues

Quand les premiers skateboarders californiens détruisaient leurs planches sur le béton graffité des piscines vides, aucun n’aurait parié que leur pratique de pirates, et l’art de la glisse en général, hériterait un jour d’écrins comme l’Alaïa Chalet. Et personne, dans l’environnement originel, aride et urbain, de Los Angeles, n’aurait seulement imaginé user ses roulements à la montagne, entre les mélèzes et sous les pistes de ski, quelque part dans un petit village du Valais.

C’est pourtant Lens qui, depuis le début de l’année, s’impose comme capitale suisse des sports d’action. Décidément en veine de projets ambitieux depuis l’ouverture en 2013 du centre d’art Pierre Arnaud (le bâtiment tout en baie vitrée abrite désormais la fondation Opale), la commune du Haut-Plateau a épaulé l’implantation d’un complexe de 7800 m2, dont les enchâssements de bois et de béton épousent avec force et grâce le décor alpestre de pierre et de forêt.

L’ensemble impressionne: devant le bâtiment principal, les installations outdoor attendent les beaux jours et leur lot de skates, BMX, trottinettes et rollers. Coulés dans le béton clair, les courbes et les angles d’un skatepark maous côtoient les vagues d’un snake run et d’un pump track, des parcours sinueux constitués de plusieurs bosses consécutives et de virages relevés. Le bowl aux formes parfaites est aussi là pour faire fantasmer les nostalgiques de Venice Beach et ses piscines, là où quelques surfers désœuvrés inventèrent vers 1975 une nouvelle façon d’adapter la glisse au mobilier urbain.

Complexe à 8,7 millions

Le surf: tout est là. Il a donné l’impulsion originelle et continue d’exciter l’imagination de quelques audacieux – parmi eux, Romain Magnin, Marc-Antoine Burgener (frère du snowboarder et chanteur) et Adam Bonvin. Des trois fondateurs de l’Alaïa Chalet, seul ce dernier est encore de l’aventure. Mais tous ont porté ce projet né en 2015, après une virée sur les plages du pays Basque. Ou comment implanter en Valais la pratique et la philosophie du surf et de ses multiples déclinaisons. Un «crowfounding» est lancé, qui réunit les 100'000 francs espérés et convainc un groupe d’investissement familial de miser la bagatelle de 8,7 millions de francs pour la construction.

La porte franchie, le résultat saute aux yeux – et aux tripes. Dans la halle principale de 1300 m2, l’espace dévolu aux vagues de bois est monumental. La courbe géante du big air, avec à son extrémité un coussin gonflable pour zone d’atterrissage, a des allures de pistes de ski. On l’affronte en BMX, en skate, en rollers ou à skis à roulettes, pour s’éclater ou s’entraîner. L’espace contient aussi une mini-rampe, un bowl et un pump track. La «petite» salle de 700 m2, offerte à la gymnastique et aux sports aériens, est tapissée de trampolines et de matelas épais. Là aussi, on vient entraîner ses futurs mouvements sur neige, à l’aide de faux snowboards accrochés aux pieds. Un restaurant à l’étage et une salle de montage vidéo au sous-sol achèvent le tableau.

Mélange des publics

Partout, ce samedi après-midi de novembre, courent des gosses – et leurs parents derrière eux. Ils sont munis de trottinettes, de skates ou de chaussettes antidérapantes, pour affronter les trampolines géants. «Nous voulons mélanger les infrastructures et les publics», explique Vincent Riba, responsable marketing dans cette organisation qui compte 13 salariés et de nombreux coachs d’élite (lire encadré). «Notre cœur de cible sont les jeunes de 8 à 16 ans mais aussi des sportifs à l’entraînement. Nous misons beaucoup sur l’organisation de camps d’été et d’hiver, en salles ou sur les pistes.» À seulement 4 kilomètres de Crans-Montana, l’Alaïa Chalet compte sur les vacanciers pour remplir ses halles en saisons – mais aussi sur la population romande en quête de loisirs. «Cela fait partie des projets de diversification des stations, face à la neige qui se fait plus rare.» Depuis son ouverture , l7000 visiteurs ont passé le seuil du complexe. Il en espère 25'000 annuels.