L’art du tuyau chic

Les outils

On pourrait se dire qu’un tuyau d’arrosage rose dragée suffit à se coller le sourire quand il s’agit d’abreuver les roses un soir d’été, à l’heure où le travailleur fourbu rêve de passer lui-même à l’apéro. Mais pour accompagner ce tuyau aussi amusant que décadent (110 euros), il y a l’embout: rose lui aussi (55 euros), qui se présente dans une délicate boîte en carton renforcé, digne d’une pièce d’orfèvrerie. Et tant qu’on y est, autant visser au mur un support en forme de cornes de cerf (en aluminium, garanti 5 ans, 295 euros) pour créer une sorte d’œuvre d’art surréaliste dans le jardin. Petite hésitation pourtant: et si on prenait le tout doré?

La marque

Ces accessoires de jardinage alternatifs portent le label Garden Glory – une entreprise suédoise déterminée à aborder les travaux manuels avec le sourire. La fondatrice de la boîte, Linda Brafflöf, raconte que quand elle a acheté sa maison, elle a d’emblée jeté l’horrible tuyau vert avec embout rouillé qui dormait dans le jardinet. Elle voulait du beau, même dehors. Après avoir remué ciel et terre, en vain, pour trouver un tuyau d’arrosage blanc et pur, elle s’est décidée à en faire fabriquer elle-même. Disons qu’elle s’est ensuite un peu laissé emporter par son enthousiasme – mais la version blanche d’origine est toujours en vente. Son credo: «Pour les gens glamoureux aux ongles sales.»

La gamme

Outre les tuyaux, la marque propose aussi des arrosoirs et des pelles (dorées) en forme de diamants, des gants de jardin à bagouses et – c’est tout nouveau – des pots à fleurs en forme de tête de lion à oreille piercée ou de singe à casquette. Créatif…

L’esprit

S’il s’agit de conférer une touche d’humour décalé aux corvées en plein air et de «ne jamais se satisfaire de l’ordinaire» (dixit Linda Brafflöf), les outils sont parfaitement fonctionnels et réalisés avec des matériaux de première qualité en Suède ou dans les pays limitrophes. Allons: tant qu’à jardiner, autant le faire bien!

L’envoi

Le chemin est long des entrepôts en Suède, près de Göteborg, jusque dans les bureaux postaux suisses: comptez trois jours. Mais les frais de livraison et de retour sont offerts (pas les droits de douane!). Une pensée pour le facteur qui va devoir se coltiner un colis géant… Comme l’entreprise (gardenglory.com) est aujourd’hui active dans le monde entier, certains accessoires sont disponibles sur d’autres sites. (24 heures)