Louboutin: l'exclusivité des semelles rouges reconnue

Le chausseur français Christian Louboutin peut prétendre à l'exclusivité de ses célèbres semelles rouges, car une couleur peut être déposée et enregistrée comme une marque, a reconnu mardi la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE).

«Une couleur peut être déposée comme une marque», ont considéré les juges européens dans un arrêt appelé à s'imposer aux Pays-Bas où Louboutin a attaqué une société néerlandaise pour contrefaçon.

#ECJ: trademark consisting of a colour applied to the sole of a shoe does not fall within the prohibition on registration of shapes https://t.co/mgbSrzXMp1