Le patrimoine culturel iranien reste hautement inter-religieux

De nombreux musulmans chiites révèrent les 12 successeurs du prophète Mahomet comme des leaders divinement ordonnés. Un seul des 12 est enterré en Iran: l’imam Reza, qui était le huitième imam. (Les sanctuaires des 11 autres imams se trouvent en Irak et en Arabie Saoudite.) Le sanctuaire de l’imam Reza, un énorme complexe contenant un mausolée, un musée et une bibliothèque dans la ville de Mashhad, est un site de pèlerinage massif qui attire plus de 25 millions de visiteurs par an. C’est l’un des plus importants sanctuaires musulmans du pays. (Photo: Creative Commons)





Vank signifie «monastère» ou «couvent» en langue arménienne, et celui-ci est particulièrement important pour les Arméniens qui font partie de l’Eglise apostolique arménienne. Il y a au total 16 églises arméniennes dans la région de New Julfa, à la périphérie d’Ispahan. Des peintures murales ornent les murs de la cathédrale avec des incrustations d’or. La cathédrale a été achevée en 1664 et comprend un clocher, construit en 1702. Il est toujours utilisé. (Photo: GETTY IMAGES)Bien avant l’ascension de l’islam, le zoroastrisme était la religion dominante en Iran. Dans le zoroastrisme, la vie humaine est une lutte entre le bien et le mal, la vérité et la tromperie, la lumière et l’obscurité. Le feu est sacré pour les Zoroastriens en tant que symbole de vérité, et les temples du feu ont commencé à émerger vers le cinquième siècle avant J.-C.On trouve des temples du feu zoroastriens dans de nombreux endroits en Iran, mais ce temple zoroastrien en briques contient un feu qui brûle depuis plus de mille cinq cents ans. Ce feu, situé à Yazd à l’est de Shiraz, brûle depuis 470, sous le règne de l’empire perse Sasanian. (Photo: Creative Commons)