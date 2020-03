Comment se saluer malgré le coronavirus?

La nouvelle technique pour se saluer a déjà un nom: le «Wuhan Shake», en référence à la ville chinoise d'où est partie l'épidémie de coronavirus. Et à peine inventée, elle fait déjà le buzz sur le web.

Avec plus de 3000 morts enregistrés dans le monde, le coronavirus nous oblige à imaginer d'autres façons de nous dire bonjour. Faut-il opter dès lors pour le «Wuhan Shake»? Ou plutôt pour un salut en langage des signes, comme l'a suggéré cette semaine à Berne le conseiller national valaisan Mathias Reynard (PS)? Ou alors pour un «Fist bump» (poing-à-poing) à la façon d'Obama? Sur le web, plusieurs alternatives plus ou moins efficaces sont proposées pour faire face (avec humour) à l'épidémie.

