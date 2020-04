Sexualité: «Face-à-face obligé, je ne le supporte plus»

«Ça ne fait que quelques jours que je me trouve confinée à domicile et je ne supporte déjà plus la proximité de mon compagnon. Autant dire que la libido s’en est allée. Comment tenir le coup?»

Laure, 37 ans

Réponse:

Dans cette situation exceptionnelle, chacun de nous s’adapte comme il peut. Le confinement découlant de la pandémie due au nouveau coronavirus impacte fortement nos repères habituels. Nous sommes contraints de réinventer nos relations. Les territoires individuels et relationnels, en particulier l’équilibre entre proximité et distance spatiales, sont complètement bouleversés. Ces facteurs constituent habituellement des moyens de régulation des relations et des émotions qui s’y jouent. Dans la sphère érotique, ils sont tout particulièrement importants. En matière de désir, les mouvements de rapprochement et d’éloignement sont des activateurs. Lorsque ces mouvements sont déséquilibrés par des facteurs situationnels comme ceux que nous traversons aujourd’hui, la libido et les espaces interpersonnels dans lesquels elle se déploie en sont affectés.

Jeux érotiques

À vous de trouver des stratégies vous permettant de garder la juste distance alors même que vous vivez dans le même appartement, probablement pour plusieurs semaines. Je me souviens de ce couple qui m’expliquait avoir retrouvé un peu d’espace et d’envie en s’étant chacun enfermé dans une pièce et s’être échangé des messages érotiques. Plus ils recevaient de messages, plus ils avaient envie de courir rejoindre l’autre. Cependant, ils avaient défini une règle: «Pas de contact ce soir!» Une patiente m’expliquait qu’avec sa partenaire, elles avaient choisi de regarder des séries différentes et de se rejoindre ensuite, créant par là des temps de mise à distance, puis de retrouvailles. Ces deux exemples vous parleront peut-être. Si ce n’est pas le cas, imaginez vos propres moyens de vous éloigner afin de mieux vivre cette proximité spatiale. Gardez à l’esprit qu’en cette phase de crise, la bienveillance à l’égard de vos proches sera précieuse.

Notre expert

Cette semaine envoyez vos questions à Nicolas Leuba, psychologue, psychothérapeute FSP, thérapeute de couple, spécialiste en sexologie SSS: nicolas.leuba@femina.ch

Retrouvez plus de contenu Femina sur www.femina.ch