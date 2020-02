Sexualité: «Et si j'ôtais le préservatif, ni vu ni connu?»

«En ce moment j’ai des partenaires occasionnelles et cela me convient. Par contre, qui dit relations éphémères dit préservatif. Et ça, j’en ai marre. J’ai lu des articles sur internet sur le stealthing, mais je trouve ça immoral, quand même.»

Simon, 30 ans

La réponse:

De toute évidence, votre situation sans attache vous plaît bien pour le moment et vous en profitez avec bonheur. Ce qui m’amène à poser quelques questions. En quoi le préservatif est-il si cauchemardesque pour vous? Est-ce le manque de spontanéité, de sensations? Ou s’agit-il de l’aspect psychologique, de la représentation que vous en avez? Dans ma génération, certains ont érotisé le préservatif parce qu’il signifiait justement sexualité libre, sans complexe, excitante. Pour un homme, avoir des préservatifs sous la main était signe de son succès, le désignant simultanément comme un homme droit dans ses bottes, conscient des risques d’un rapport non protégé. Que représente cet objet pour vous? Quelle image et quelles émotions suscite-t-il en vous?

Devenir un spécialiste

Côté sensations, en plus de 20 ans de pratique comme sexologue, j’ai récolté des avis tellement divers et tranchés dans les deux sens qu’il m’est difficile de me positionner – ce d’autant plus que je suis une femme. Cependant, il me semble souvent que les hommes renoncent trop vite à la recherche du bon préservatif, adapté à eux du point de vue de la taille, de la texture, du lubrifiant. Vos partenaires de jeux s’amuseraient sans doute volontiers avec vous à jouer avec les différentes options et avec la pose (p. ex avec la bouche, en faisant bien attention aux dents, ou en ajoutant une goutte de lubrifiant à base d’eau à l’intérieur, etc.). Dépassez votre pénis et portez votre attention sur les sensations de votre corps dans son entier, apprenez à exploiter les mouvements de votre bassin. Exercez-vous systématiquement à vous masturber avec un préservatif lubrifié et à en apprivoiser les sensations. Lisez sur le sujet, devenez un expert du plaisir avec préservatif… vous épaterez ces demoiselles!

En effet le stealthing, c’est-à-dire le fait de retirer le préservatif sans avertir et sans que la partenaire s’en aperçoive, est dangereux, irrespectueux, violent. On est là dans l’agressivité et le mépris. D’ailleurs, celles et ceux qui en sont victimes disent se sentir violé.e.s. En bref, ce n’est pas une option, vous l’avez compris vous-même.

Notre experte

