Sexualité: «Au secours! Notre désir s'étiole même en vacances»

«Nous attendons les vacances avec impatience car c’est habituellement un moment durant lequel nous nous retrouvons. Cependant cette année, rien à faire. La magie ne prend pas.»

Mireille et Charles

La réponse:

Le rythme souvent effréné de la vie quotidienne génère une indisponibilité affective et érotique chez un grand nombre d’entre nous. Ajoutée à cela, l’idée communément répandue que le temps des vacances constitue un facteur, et même un devoir, de retrouvailles, crée une pression dans certaines relations. Cette dernière s’accompagne parfois d’un sentiment de culpabilité ou d’anormalité, du type: «Même si durant ces périodes fastes, nous n’avons pas de rapports ou de temps pour nous, c’est que notre couple ne va vraiment pas bien.»

Tout d’abord, la proximité, affective autant qu’érotique, est un phénomène normalement évolutif. Il y a des phases avec et des phases sans. Au cours du mois ou de l’année, il faut savoir accepter et faire avec ces fluctuations. Il est généralement contre-productif de vouloir à tout prix se rencontrer. Si l’un et l’autre n’en ressentent pas le désir, ces rencontres paraissent bien souvent vides de sens et d’intensité.

Fantasmer la rencontre

Par ailleurs, chaque individu a intrinsèquement plus ou moins de désir. Par conséquent, même s’il faudrait avoir des rapports durant les vacances, que souhaitez-vous personnellement? Au-delà des injonctions sociales bien entendu. Il est possible que cette année, vous souhaitiez profiter différemment de votre temps libre. Finalement, la croyance que les vacances sont une occasion magique de se retrouver est à la fois juste et fausse. D’une part, elles permettent souvent un ressourcement qui favorise l’accroissement de la libido. Moins fatigués, nous serions plus enclins à sentir notre énergie érotique et à en profiter. D’autre part, cette énergie ne suffit pas. Comme les travaux de la chercheuse Marieke Dewitte tendent à le démontrer, la rencontre sexuelle dépend également de la capacité à préparer un terrain favorable et à se projeter dans l’acte érotique. Autrement dit, prenez le temps de créer une ambiance relationnelle positive et de fantasmer la rencontre, que vous soyez en vacances ou non.

Notre expert

Cette semaine envoyez vos questions à Nicolas Leuba, psychologue, psychothérapeute FSP, thérapeute de couple, spécialiste en sexologie SSS: nicolas.leuba@femina.ch

Retrouvez plus de contenu Femina sur www.femina.ch